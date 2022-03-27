 

Девяти российским военным вручили ордена Мужества

27.03.2022, 23:20, Разное
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…за участие в боевых действиях в Украине. У восьми из них ампутированы ноги.

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского вручил ордена Мужества девяти российским военным за участие в боевых действиях в Украине. Кадры награждения, прошедшего 26 марта, опубликовал Первый канал.

Как следует из видео, у восьми из награжденных ампутированы ноги (либо полностью, либо их часть), у одного, который единственный смог встать, — ампутирована рука.

Награждение в госпитале имени Вишневского. На скрине — единственный военный, который смог встать. На кадрах видно, что у него ампутирована рука. Скрин: видео Первого канала

Также в субботу в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил восьмерых военнослужащих, пишет ТАСС. Двое получили медали «За отвагу», шестеро — ордена Мужества.

В репортаже Первого канала Евкуров наградил ефрейтора Дмитрия Головина. Во время награждения он лежал на больничной койке. «Желаю тебе выздороветь, встать на ноги», — сказал Евкуров и пообещал, что военному сделают протез и что, если он захочет, ефрейтор сможет снова встать в строй. «Все награжденные заявили , что хотят продолжить службу», — говорится в репортаже на ГосТВ.

Ефрейтор Дмитрий Головин. Скрин: Первый канал

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления, пишет ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» рано утром 24 февраля. С резким осуждением действий РФ выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также многие другие страны, которые впоследствии ввели против РФ санкции.

25 марта Минобороны РФ отчиталось о потерях российской стороны. По данным ведомства, к этому дню 1351 военнослужащий погиб в ходе боевых действий в Украине, 3825 военных получили ранения.

Источник: Новая газета



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