 

Мнение: Как спасти валюту

27.03.2022, 22:10, Разное
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КПРФ, пишут, призвала запретить выезд из России всем сотрудникам Центробанка РФ, “виновным в утрате золотовалютных резервов”. Целят, понятно, прежде всего в Набиуллину. Но у меня есть теоретический вопрос, на который пока не могу найти ответа: интересно, а если бы ЦБ РФ хранил свою валюту на счетах не в западных, а в отечественных банках (например, в Сбере) – это бы что-нибудь изменило?

Ну вот есть у Центрального Банка России 150 млрд. евро и 150 млрд. баксов. Он их в реальности раскидал по счетам в западных банках, где они и “пропали”. А если бы он раскидал их по счетам в банках отечественных – остались бы они в сохранности? Там ведь, насколько я понимаю, забанили счета не сами банки, а эмитенты валюты – т.е. ФРС США и ЕЦБ. Типа, эмитент приказал считать ту валюту, которая принадлежала “русским”, “яко не бывшей”.

Никогда не слышал о том, что у эмитента есть такое право – но, получается, есть. А коли так – не все ли равно, где конкретно лежат деньги ЦБ? Другими словами – выходит, что сберечь эту валюту у ЦБ не было вообще никаких, даже теоретических шансов?! Вариант – перевести всё в нал – тоже ведь не подходит, потому что, во-первых, столько наличных поди и не собрать, а во-вторых, наличные купюры тоже ведь, получается, можно было бы признать недействительными??

Или вообще как это всё могло случиться? Требуется помощь зала, потому что я уже запутался.

Источник: Размышления вольного социолога



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