 

Баба с чудинкой – Личное мнение

27.03.2022, 21:55, Разное
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Кристиночка Асмус — тётка, как мне кажется, с чудинкой. И это — очень мягко сказано. Именно поэтому ей не жилось с уютным, относительно богатеньким увальнем по имени Гарик.


Фото: Соцсети

Бабе с чудинкой всегда требуется больше, чем мужчина может ей дать. Точнее, ей требуется, вообще, другое.

Денег у тебя много, толстяк? А мне нужен пресс и писюн. Пресс и писюн имеются? А где деньги, лузер?

Вот в вашей голове какие мысли роятся? Какими бы они ни были, мне почему-то кажется, что горячий оливье — не из их числа. Больше скажу: я уверена, что в вашей картине мира феномен горячего оливье отсутствует, в принципе.

А вот в картине мира Кристиночки Асмус горячий оливье не просто имеется, ему посвящаются целые посты.


Фото: Соцсети

И даже мысли у неё нет, что «что-то не так», понимаете?

Баба с чудинкой не может принять действительность такой, какая она есть. И неважно — какая это действительность: тропическая, арктическая, синяя, зелёная, в клетку. Какая бы эта действительность ни была, бабе с чудинкой нужна другая. Дру-га-я.

Хорошо зарабатывающего мужа-семьянина ей непременно надо гнать в спортзал худеть и качаться, после чего она изменит ему с тренером.

Тренера будет потом долбать тем, что он: а) не развивается, бэ) мало зарабатывает.

Оливье бабе с чудинкой необходимо нагреть, а кофе — смешать в одной кружке с чаем и написать в соцсети пост о том, как оно, оказывается, вкусно. Особенно, если немного подсолить.

Лично я против таких тёток ничего не имею. Они меня забавляют. Но вот мужикам их сочувствую: мозг там выедается даже не чайной ложкой, а игольным ушком.

Есть среди знакомых бабы с чудинкой? А, может, сами — из таких? Или женаты на любительнице горячего оливье?

И как оно?

Источник: Лена Миро



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