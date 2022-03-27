Негодная трассировка

В обстановке секретности проектировщики рисуют трассу КАД-2 через заповедные леса и охраняемые заказники.



«Природный парк «Токсовский». Фото: Арсений Кашкаров / ooptlo.ru

Наталья Рейнер, экоактивист из поселка Токсово Ленинградской области, встретила в лесу к северу от Кавголовского озера людей, которые запускали в небо квадрокоптер и что-то отмечали на карте. Это оказались сотрудники ГКУ «Автодор», которые исследовали трассировку новой кольцевой автодороги вокруг Петербурга — КАД-2. Она попросила разрешения сфотографировать их схему, но, получив отказ, зарисовала по памяти то, что увидела: трассу, которая может пройти прямиком через недавно созданную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Природный парк «Токсовский», в 500 метрах от берега Кавголовского и Курголовского озер. Далее дорога идет на восток вдоль лесного берега озера Хеппоярви и разрезает надвое леса Ржевского полигона — последнего большого лесного массива вблизи Петербурга.

Казалось бы, зачем было украдкой подсматривать из-за чьего-то плеча, если можно просто изучить официальную трассировку? Но в том-то и дело, что ее нет. Опубликованные осенью правительством Ленинградской области крошечные карты не дают никакого представления о том, по каким лесам и берегам каких озер пойдет КАД-2. Топография на них настолько размыта, что исключает всякую конкретику: ведь стоит появиться конкретике, сразу посыпятся вопросы. Например, те, которые уже беспокоят токсовский актив, а именно —

почему, едва успев создать природный парк «Токсовский», власти спешат уничтожить часть его гигантской дорожной стройкой?

Активизация работы по КАД-2 началась после напоминания Владимира Путина, сделанного им летом прошлого года на совещании с губернатором Петербурга Александром Бегловым. После этого профильные ведомства так засуетились, что забросили предполагаемый ранее проект трассировки, который шел по существующей «бетонке» А-120. О нем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко еще в сентябре говорил как о наиболее предпочтительном, так как он минимизирует необходимость выкупа земель. Вариант был хорош еще и тем, что предполагал минимум рубок леса. Однако исполнители внезапно отказались от него и выбрали другой — с прокладкой совершенно новой трассы. Выкуп земель здесь тоже будет небольшим, потому что дорога пойдет через государственный лес. Зато придется вырубить несколько тысяч гектаров ценнейшего в рекреационном отношении массива. А главное — будет распилена надвое ООПТ, созданию которой активные жители Токсово отдали несколько лет жизни. Выходит, они спасали лес от частных застройщиков, чтобы отдать его государственному молоху?

При этом на все вопросы профильные ведомства отвечают, что проекта пока нет, а есть лишь «проработка вариантов трассировки». Но когда дело дойдет до стадии проекта, общественность тем паче никто не станет слушать. Будет организовано несколько формальных общественных слушаний в поселениях, через которые пойдет дорога, где полутора десяткам пришедшим пенсионерам пообещают «учесть их замечания» и передадут документы на дальнейшие согласования. Комментарии, которые дают руководители дорожных ведомств, крайне скупы. О вырубке лесов и уничтожении ООПТ никто вообще не говорит, будто бы это не стоит внимания. ГКУ «Автодор», у которого нет даже представительства в Петербурге, пообещал передать свои материалы напрямую в Министерство транспорта.

То есть решать судьбу ленинградских лесов будут в Москве.

На пресс-конференции в ТАСС, которая прошла еще конце прошлого года, заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин подтвердил, что работа по трассировке маршрута ведется активно: «Главная задача — построить наиболее удобную дорогу недалеко от существующей кольцевой, разговор об использовании старой бетонки не идет. Новая дорога будет значительно ближе к КАД. Трассу планируют проложить таким образом, чтобы минимально затронуть интересы жителей Ленобласти и дачников Санкт-Петербурга. Маршрут, который практически исключает снос жилых домов и производственных площадок, это трассировка, которая частично задевает военные испытательные полигоны, переговоры с Министерством обороны уже ведутся».

«Новая» попыталась получить хоть какую-то информацию о грядущей трассе, направив запросы всем компетентным структурам. Но за несколько месяцев (!) мы так и не получили ответов от разработчиков проекта — Минтранса и Автодора. Комитет коммуникаций Ленинградской области переадресовал в тот же Автодор, который и прежде игнорировал запросы, а дорожники прислали пространную отписку: «На сегодняшний день рассматривается несколько возможных вариантов прохождения будущей трассы «КАД-2». Окончательное решение о выборе конкретного местоположения новой дороги на данный момент не принято, — сказал председатель комитета по дорожному хозяйству Д. С. Седов. — Ведется работа по сравнению и анализу технико-экономических показателей вариантов. Ваше предложение (Какое? Предложение не трогать ООПТ? — Прим. ред.) принято к сведению правительством Ленинградской области. Данный вопрос будет учтен в работе и при принятии итогового решения. Рекомендуемый вариант будет принят ГК «Автодор» по завершении проведения необходимых проектно-изыскательских работ».

Фото: Арсений Кашкаров / ooptlo.ru

Таким образом, получается, что проектно-изыскательские работы ведутся, но информации о них получить нельзя. Неудивительно, что интернет полнится неподтвержденной инсайдерской информацией, слитой из недр проектных организаций, в том числе того же Автодора. Например, схема, где красной и синей линией показаны два варианта трассы. Несложно заметить, что оба они взрезают и огромные массивы лесов и населенные пункты (в том числе коттеджные поселки, заселенные весьма небедными людьми, такие как Резиденция у озера на Курголовском озере). Если проследить красный вариант, то он идет четко по краю ООПТ «Озеро Щучье» (Курортный район Петербурга), задевает существующую ООПТ «Болото Ламмин-Суо» и планируемые «Ялкала-Алакуль» и «Люблинский» (Выборгский район Ленобласти). Во Всеволожском районе на пути трассы сначала оказывается планируемый заказник «Медный завод — река Черная», затем Юкковский лес, затем Ржевский лесопарк и Ковалевский лес и, наконец, Невский лесопарк (последняя территория сейчас пока что имеет статус не ООПТ, а ООТ — аналогично музею-заповеднику).

Тем временем синий вариант тоже, возможно, зацепит «Люблинский», затем пройдет через существующий природный парк «Токсовский», и уже перед самым пересечением с Невой вторгнется в планируемую ООПТ «Приневский». После преодоления Невы оба варианта сливаются. Сложно сказать, какой из них навредит системе ООПТ больше. Красный суммарно задевает больше планируемых территорий, зато синий гарантированно перерезает большой действующий парк. К юго-востоку от города трасса идет в основном по освоенным территориям. Между Тайцами и Гатчиной ей, возможно, придется задеть кластер «Пудость» планируемой ООПТ «Гатчинские ключевые болота и известняки». Далее трасса пересечет сразу несколько кластеров планируемой ООПТ «Верховья рек парков Петергофской дороги»: «Ропшинский лес и долина реки Стрелки», «Петергофский водовод, Низинский лес и Порзоловское болото» и «Иликовский лес и верховья реки Карасты».

Лишь после этого дорога наконец закончит свое истребительное шествие, слившись с КАД в районе Петродворца.

Почему на пути трассы оказалось так много планируемых ООПТ, вполне объяснимо. Плотное ожерелье из охраняемых территорий соответствует рекомендациям о создании зеленых поясов вокруг городов, которые появились после встречи президента с общественностью в ходе обсуждения нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году была озвучена даже площадь будущего зеленого пояса — 23 тысячи га. Расчетный срок создания ООПТ, которые должны в него войти, — 2035 год. Однако, как видим, другая рука власти, действующая автономно от первой, уже планирует провести по этому же зеленому коридору многополосную трассу. И обсуждений с общественностью пока не предвидится.

Ирина Андрианова, «Новая в Петербурге»

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