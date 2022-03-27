 

В СПЧ рассказали о состоянии эвакуированных в ДНР жителей Мариуполя

27.03.2022, 21:20, Новости дня
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Эвакуированным из Мариуполя в Донецкую народную республику (ДНР) людям объяснили, что они, несмотря на заявления украинских властей, не в плену, а могут ходить в магазины и гулять, рассказала заместитель главреда «Русский Репортер», член СПЧ Марина Ахмедова.

«Сегодня мы посетили несколько школ, в которых размещены эвакуированные из Мариуполя люди. Они сами выбрали ехать сюда, а не на Украину. Ну хотя бы потому, что не уверены в будущем Украины. А мужчины не хотят воевать. Людям объяснили, что они, несмотря на заявления украинских властей, не в плену, не в лагере. Они могут спокойно ходить в магазины, гулять. Но просто не могут пока покидать город до проверки», – написала она в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что «люди сегодня тыкались в нас, беспомощно задавая одни и те же вопросы. «А если у меня украинский паспорт, что со мной будут делать в Москве?», «А мужчин будут мобилизовать в республике?», «А мужчин не выпустят из ДНР?», «А мужчин в РФ посадят в тюрьму?», «А нам больше нельзя будет ездить куда мы хотим?», «А пенсии нам РФ никогда не будет платить, у нас же паспорта Украины?».

Ахмедова добавила, что людям объяснили, что им «не нужны дополнительные документы, после проверки для передвижения вам достаточно вашего паспорта», «Эвакуированных мобилизовать не будут», «Мужчин с женщинами разлучать не будут! Вы не в концлагере!», «Вы пройдете проверку и езжайте куда хотите!», «Россия возьмет на себя социальные обязательства по отношению к вам. Вы – наши люди. На территории Донецкой Народной Республики вы – не беженцы! Вы у себя дома».

«А я смотрю на них и вижу перед собой измученных запуганных людей, с глаз которых медленно спадает пелена неправды. Люди замучены не только обстрелами, страхом и подвалом. Они замучены еще неправдой. Официальная Украина много лгала. И сейчас много лжет о ходе военной операции. Люди верят и не пытаются спасти свои жизни бегством. Им говорят, что в республиках и РФ их посадят в лагеря и, таким образом, предопределяют их человеческий выбор – они не пытаются спастись в России», – добавила журналистка.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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