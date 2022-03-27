 

Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле

27.03.2022, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле, сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций РФ и Украины в Стамбуле», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации РФ и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Американцы отреагировали на нападение афганцев на военнослужащую США

03.07 / Кадыров сообщил о смерти отца Нурмагомедова

04.03 / Минэнерго США об обстреле Запорожской АЭС: Это безрассудство нужно остановить

22.09 / “100% поджог”. Шабунин сообщил результаты экспертизы пожара в его доме

11.03 / Гривна подорожала относительно доллара и евро

27.09 / Грузия предложила Азербайджану и Армении «Тбилисскую платформу»

05.01 / По всему Казахстану на фоне протестов отключили интернет

27.08 / В Украине установлен новый рекорд вакцинации: 173 тыс. прививок от коронавируса за сутки

19.08 / Полиция начала проверку после видео с избиением девушки в ТЦ Челябинска

02.12 / Украине предрекли распад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика