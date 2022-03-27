Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле, сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций РФ и Украины в Стамбуле», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации РФ и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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