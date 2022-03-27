Эрдоган: Турция продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной, сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

«Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс», – цитирует его ТАСС.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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