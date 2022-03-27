Мнение: Русские программисты не едут на Таити, Бельгия за атомную энергетику и проблемы с транзитом нефти

1. Читатели пишут:

На днях по Рунету был дикий вой о том, что «70 тысяч айтишников уехали из России» (со ссылкой на Наталью Касперскую), а потом ещё «80 тысяч айтишников уехали в Армению».

Сейчас я разговаривал с другом, который тоже очень давно живёт на Западе и занимает серьёзную айти-должность в одном из крупнейших западных холдингов, так он говорит что ему поступило уже несколько предложений из России со стартовой чистой зарплатой (без бонусов и прочего приятного) от 350 тысяч в Петербурге и от 500 тысяч в Москве.

Так как он всё ещё частично работает с Россией, он сейчас хотел привлечь людей из России для каких-то решений (я не технарь, не запомнил) по европейским расценкам, а они ответили, что им это неинтересно, так как в России за это платят больше.

2. Очередное свидетельство провала европейской зелёной политики. Бельгия, – столичная область Евросоюза, – решила отложить отказ от ядерной энергетики, к которому призывали зелёные:

https://lenta.ru/news/2022/03/19/later/

Ранее все ядерные реакторы в стране планировалось закрыть в 2025 году, теперь этот срок перенесли на 10 лет. Будут предприняты технические меры по продлению срока службы реакторов.

Пожалуй, европейские ядерщики, равно как и угольщики с нефтяниками, должны сказать спасибо России – желательно, даже провести какую-нибудь акцию поддержки в нашу честь. Ведь мы спасаем их отрасли и рабочие места от уничтожения зелёной чумой.

Лично я, впрочем, болею за зелёных. Мне кажется, Европа полностью заслуживает резкое снижение углеродного следа, если вы понимаете, о чём я.

3. Блогер genby пишет про внезапную и совершенно неожиданную техногенную катастрофу, которая может усугубить энергокризис в Европе:

https://genby.livejournal.com/983580.html

В результате 5-бального шторма в Новороссийске сломалось выносное причальное устройство рассчитанное на шторм в 9 баллов, по которому экспортировалось на танкеры нефть с месторождения Тенгиз в Казахстане. Нефть шла по Каспийскому трубопроводу.

С рынка на пару месяцев сняты 1,8 млн баррелей в день. Причем на 75% эти баррели принадлежали американским фирмам Chevron и Exxon Mobil. Распределение акций в месторождении Тенгиз: АО НК «Казмунайгаз» (20 %), «Chevron Overseas» (50 %), «Exxon Mobil» (25 %) и «ЛукАрко».

Сломанное выносное причальное устройство очень трудно починить, ведь поставки запчастей для него заблокировали американские партнёры. Сколько оно продержится сломанным непонятно, могут вообще разобрать, чтобы не загрязнять бухту. А там и в трубопроводе может что-то сломаться. Штука-то сложная, а западных запчастей нет.

Да, неудобно получилось. Разумеется, у России нет ни малейших намерений специально ограничивать экспорт, мы бы хотели как можно скорее всё починить. Жаль, что из-за санкций ремонт будет более продолжительным. Шлю европейской промышленности лучики тепла, пусть держатся там.