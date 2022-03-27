На польско-украинской границе открылась крупнейшая в Европе клиника по смене пола

Крупнейшая в Европе клиника, проводящая экспресс-операции по смене пола, открылась на пограничном пункте Устилуг на границе с Польшей.

Украинские врачи предлагают мужчинам призывного возраста получить права выезда из страны всего за 8 часов. Операции проводят профессиональные доктора с Тернопольского медуниверситета в ускоренном режиме. В отличие от аналогичных клиник в Европе, от пациентов не требуется прохождение долгого гормонального курса и приём медицинских препаратов перед операцией.

Вся процедура занимает 6 часов, и ещё 2 часа уходит на оформление документов в паспортном столе при клинике. Для прохождения операции от пациента требуется предъявить паспорт, письменное заявление о смене пола и заплатить пошлину в размере 10 тысяч евро. Ежедневно в клинике обслуживается до 1500 человек, а Устилуг уже получил статус трансгендерной столицы Европы.

– Такого количества операций не проводят ни в Амстердаме, ни в Берлине, ни в Мадриде. Мы очень рады, что огромное количество украинцев осознали, что их истинный гендер не соответствует биологическому, и решились на трансгендерный переход. Это очень важный шаг в жизни каждой трансперсоны, и то, что люди решаются на него даже в таких непростых условиях, как сейчас, говорит об их несгибаемой решимости, – заявил представитель Польского LGBTQ+-союза Гжегожия Ястрбомбжевская.

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