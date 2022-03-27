Мнение: Рецензия трех критиков – Я, Долин и Бавырин

“В последнее время редко хожу в кино, но вчера не выдержал – очень уж сильно оказался заинтригован свирепой фейсбучной битвой двух известных (в узких кругах) кинокритиков – гламурного Антона Долина и брутального Дмитрия Бавырина – по поводу нового фильма «Балканский рубеж». Долин у нас, понятно, западник и эстет, ходит к Урганту в «Вечерний Ургант» и ездит в Канны; Бавырин – почти русский нацик, но поумней, Ургант про него знать не знает, поэтому он уже лет десять пишет кинообзоры лишь в патриотический «Взгляд».

И вот эти реальные пацаны сцепились не на шутку еще до премьеры. Начал Антон Долин – он написал у себя в ФБ брезгливый отзыв про «Балканский рубеж»: «По итогам премьеры Долин в своем Facebook назвал картину «веским претендентом на худший отечественный фильм года». «С каждым кадром чувствовал, что мне в мозг пытаются впрыснуть какой-то яд. Для тех, кто не собирается смотреть, краткий дайджест: худшее зло на планете – НАТО; на втором месте – мусульмане <…> Но мир не скатится в тартарары, поскольку НАТО противостоят славяне; самые крутые славяне – русские, без них остальным славянам, пожалуй, кранты».



Антон Долин, кинокритик. Эмигрировал

В ответ Бавырин написал свой пост, который потом продублировал во «Взгляде». Он заявил, что Долин все наврал и сам фильм, наверно, вообще не смотрел. Цитирую:

«…в фильме отсутствует тема противостояния России и НАТО или Сербии и НАТО, там показаны ужасы войны как таковой. То, что касается исторических обстоятельств происходящего, дано 2-4 строчками сухого текста и небольшим количеством телевизионной хроники. «Балканский рубеж» – художественный вымысел о другом противостоянии: с одной стороны – банда албанского боевика, с другой стороны – уездный полицейский участок в Косово и российские десантники, пятеро из которых были со скандалом уволены и вынуждены жить в Югославии на нелегальном положении. Всего восемь положительных героев, обороняющих аэропорт Слатина, пока к нему по пыльным югославским дорогам едут российские миротворцы из Боснии.

Когда Антон Долин заявил в комментариях, что его возмутила вся эта борьба с «фашистским НАТО», я подумал, что он бредит. Про НАТО в этом фильме не говорят и слово «фашистский» не звучит ни разу. Лично я не услышал и слова «славяне» и могу поклясться, что подходящего для него контекста там просто нет.



Кинокритик Дмитрий Бавырин, остался

Единственное исключение – одна из финальных сцен, где офицер НАТО произносит историческую фразу «господин генерал, я не начну для вас третью мировую войну». Это одна из немногих сцен во всем фильме, полностью построенная на исторической правде.

Тема русско-сербского братства также звучит единожды и подана в сатирическом ключе. Речь идет о прекрасной сцене в аэропорту, где о русско-сербском единстве (точнее, о поговорках на этот счет) разговаривают албанец – положительный полицейский и татарин – российский десантник. Юмор в том, что татарин считает албанца сербом, а албанец татарина – русским, между ними возникает недопонимание и они обижаются на шовинизм друг друга.

Переходим к исламофобии. Из восьми героев трое или четверо – мусульмане. Про троих это проговорено внятно, четко и сразу. Руководителя героической группы играет Куценко, персонаж которого условно списан с Евкурова. Он ингуш, его зовут Бек, он говорит «салам». Еще двое – уже знакомые нам полицейский-албанец и десантник-татарин. На закате дня их знакомства и ссоры они совершают на крыше аэропорта намаз. Также имеется снайпер-узбечка в исполнении Равшаны Курковой (и это, по моему мнению, лучший персонаж и лучшая роль в фильме). Что она исповедует именно ислам, прямо не сказано. Сказано, что она узбечка.

Герои часто упоминают свое происхождение. Где-то во второй половине фильма случается перекличка с дружелюбными остротами про то, что русских тут почти нет – ингуш, татарин, белорус, узбечка, серб, албанец, один русский и еще один – советский. Все это имеет характер подчеркнутого следования своей идентичности и отказов (резких или шутливых) принять другую – сербскую, русскую, российскую)» (конец цитаты)



Равшана Куркова в фильме “Балканский рубеж”

Бавырин, как с ним часто бывает, прозвучал убедительнее – прежде всего потому, что он просто лучше Долина пишет, да и к тому ж взял количеством текста. Но вопрос для меня остался – а что ж НА САМОМ ДЕЛЕ?? У Бавырина (как и, например, у Просвирнина) бойкое перо, однако, по опыту, это еще не повод им доверять. Так что вариант «сходить самому» выглядел безальтернативным.

И тут я по чистой случайности оказался вечером возле кинотеатра «Октябрь»… «Балканский рубеж» вышел только 21 марта и, как пишут, «возглавил российский прокат», однако в «Октябре» на Новом Арбате царило привычное для наших кинотеатров безлюдье: на вечернем киносеансе я в зале был где-то еще с десятком зрителей. Впрочем, дело было в будни, а сам «обновленный» «Октябрь», надо отдать ему должное, место крайне негостеприимное; непонятно, кто в это кино может ходить по доброй воле. Спишем на это.

По выходе поразила длительность фильма – почти три часа! Начало сеанса в 18.45, вышел на улицу почти в пол-десятого. С одной стороны – дико долго, с другой – само мое удивление показательно: действие очень динамичное, времени не замечаешь.

Вообще, с технической стороны фильм сделан прекрасно, по всем канонам Голливуда; настоящий боевик, без привычных для нашего кино «провисаний», с очень четким сюжетом (почти все наши фильмы страдают тем, что авторы не владеют навыком «рассказать историю»; так вот в «Рубеже» с этим все в порядке).

Впрочем, один родовой порок «нашего кино» авторам все-таки преодолеть не удалось – нет яркого главного героя. Как в «Разбитых фонарях» или в сериалах про десантников – в героях там группы «хороших парней и девчат» со стандартными характеристиками типа «веселый балагур» или «вдумчивый Атос», без настоящих индивидуальностей. Без Брюса Уиллиса, грубо говоря (Гоша Куценко постарел и на Уиллиса не тянет). Но это не такой уж большой грех…

Но за счет чего «Рубеж» так хорошо и свежо смотрится? Я прочитал еще несколько рецензий на новоявленный блокбастер – как ни странно, пока ни один критик не увидел лежащую на поверхности аналогию. Секрет в том, что авторы БР в буквальном смысле «стояли на плечах гигантов»: они фактически сняли римейк «Белого солнца пустыни».

Совпадения разительные.

1. Там и там в центре сюжета – русский солдат на чужбине (в БС – Азия, в БР – Югославия).

2. На чужбине, где живут преимущественно мусульмане (но не только)

3. Главный бандит и его банда – мусульмане.

4. Мусульмане бывают и хорошие

5. Бандит убивает женщин (Зульфию), детей (Петруха) и стариков (хранитель музея)

6. Бандит не понимает «исторического момента» и оправдывает свои злодейства тем, что борется «за свою землю» (какая она твоя, дурачок? Тут же Русский Солдат!)

7. Основная битва разгорается вокруг некоего замкнутого пространства, которое атакует банда, а герой его защищает, стреляя из пулемета (причем сцена осады / и обороны занимает львиную долю фильма/обоих фильмов)

И т.д. вплоть до мелочей. Помните, как в середине фильма бандиты захватили Сухова в дороге врасплох, связали и думали уже кончить – а Сухов внезапно развязывается и всех бандитов кончает? И в БР есть РОВНО такая же сцена, только несколько более кровавая (в соответствии с духом времени).

Я, впрочем, не исключаю, что в случае с «Балканским рубежом» мы имеем дело с бессознательным римейком – то есть авторы, вполне возможно, искренне полагали, что пишут нечто оригинальное. Тогда это тем более показательно; потому что, видимо, единственный способ сделать удачный римейк – это не догадываться, что ты делаешь римейк.

И вот теперь уже имеет смысл вернуться к спору Долина и Бавырина. Кто же прав – Долин, называющий БР пропагандистской поделкой, антинатовской и антимусульманской одновременно, или Бавырин – считающий БР удачным антивоенным фильмом, пропагандирующим «веротерпимость, интернационализм и немного – только не удивляйтесь – феминизм»?



Генсек НАТО Столтенберг

Поскольку я уже могу судить как зритель – скажу неожиданную вещь: несмотря на все лукавые забалтывания Бавырина (который тут выступает как хороший адвокат на процессе, цель которого – запудрить суть от присяжных), Долин, безусловно, четко обозначил основной посыл авторов, который «считывается» автоматом, для этого не надо быть искушенным критиком: конечно, фильм и антинатовский, и антимусульманский. Одних кадров с чрезвычайно мерзкими силуэтами «стелсов», летящих бомбить Белград, достаточно, чтобы этот посыл почувствовать. Бавырин лукаво ссылается на слова – мол, «такие слова, как НАТО-сволочи» не звучали. Но фильм – это ж прежде всего картинка: а долгие и подробные кадры, как у жутких, уродливых стелсов открываются бомболюки и из них начинают сыпаться бомбы на «мирно спящие сербские кварталы» – это что, неужто пропаганда «Северо-Атлантического Альянса»? Нет, это отсылка, и понятно к чему: к засмотренным с детства кадрам кинохроники «Немецкие самолеты бомбят советские города». Да оно и не скрывается…

Или счастливый вздох российского командира, получившего приказ двигаться на Приштину – «Мы теперь не под НАТО!» Всё это считывается зрителем однозначно – «Вырвались, наконец, из-под власти Кощея Бессмертного!»

Или уж совершенно дивный эпизод, где швейцарский врач (!) мимоходом так отдает приказ бандиту «Расстреляйте заложников», а когда бандит начинает пререкаться, прямо заявляет, что «это мы тут для вас всё сделали» и «вы обязаны нас слушаться»? Всё однозначно, картинка выстроена: мусульмане по приказу НАТО вырезают несчастных сербов, единственные, кто их может защитить, это Россия (именно Россия, а не русские – тут Бавырин прав).

Поскольку сквозь БР явственно просвечивает «Белое солнце» как прототип, основной вопрос, получается, глубже: а что «Белое солнце пустыни» – оно тоже антинатовское и антимусульманское, по Долину?

Саид в «Белом солнце» тоже явный мусульманин, да и НАТО там по понятным причинам нет; однако Антон Долин, пожалуй, мог бы согласиться с обвинениями в адрес БС тоже, лишь чуть их расширив. Надо просто заменить «антинатовский» на «антизападный», а «антимусульманский» на «антивосточный». «Запад» в БС ведь тоже представлен – это Верещагин, осколок Российской Империи. И Верещагин тоже НЕ НУЖЕН. В этом смысле БС – тоже, без сомнения, фильм и антизападный, а антивосточный одновременно. Фильм «третьего пути», того самого – российского. Который восторженно примет Бавырин, а Долин, пожалуй, сочтет чем-то сродни поисков «пятого угла».

Третий путь. Является ли «Белое солнце пустыни», по Бавырину, фильмом антивоенным, пропагандирующим «веротерпимость, интернационализм и немного – только не удивляйтесь – феминизм»? Если смотреть глазами вечного героя русского народа, товарища Сухова – безусловно, ДА. И феминизм – тоже!

Фильм БР заканчивается забавно – мы даже не узнаем, получили ли выжившие герои свои заслуженные награды от той самой «России третьего пути». Впрочем, молчание красноречиво – скорее всего, нет. Кинули, как всегда. Как кинули в итоге и сербов с этим самым аэропортом.

Таков он, третий путь – бессмысленный и беспощадный” (2019).

Очевидно, что и этот фильм – знак одного из этапов подготовки народа к войне. Интересно в этом ключе перечитать рецензию, написанную ровно 3 года назад. И не дает покоя мысль – ну ладно, “Балканский рубеж” – довольно бездарная подделка под классику советского кино; но неужели и “оригинал” – то есть всенародно любимое “Белое солнце” с обожаемым Суховым – было этапом подготовки к тому же…