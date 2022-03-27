 

Мнение: Вопрос референдума о вступлении ДНР и ЛНР в состав РФ

27.03.2022, 20:35, Разное
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Глава Луганской Народной Республики Пасечник заявил, что в республике вскоре может пройти референдум о присоединении ЛНР к России.
В Совете Федерации уже заявили, что не видят больших препятствий в том, чтобы ДНР и ЛНР как суверенные государства проводили у себя на территории референдумы по этому вопросу.
В Госдуме между тем заявили, что сейчас время пока не подходящее.

Так сказать анонс расширения численности субъектов РФ.
Разумеется, ранее окончания интенсивных боевых действий вопрос референдумов вряд ли будет реализован. Тем более, до завершения освобождения оставшихся территорий ДНР и ЛНР от украинской оккупации.

Источник: Colonel Cassad



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