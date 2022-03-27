Андрей, скажи Прощай? – Личное мнение

Каких только слухов ни ходило по поводу Андрея Малахова и его работы по развлечению публики в прямом эфире, но ни один из них не оправдался.

Малахов был. Есть. И будет есть за счёт телевидения.



Фото: Соцсети

Ну а вы съедите то, что выдаст Андрей в новой своей передаче, которая с сегодняшнего дня (и каждое воскресенье после) будет выходить на экраны.

Мало вам ДНК-тестов по будням и каких-то посиделок по выходным с Привет Малаховым? Вот вам ещё, получите и распишитесь.

Два часа почти дед Андрей собирается общаться с гостями, а они — петь и танцевать. Да и сам молодящийся Андрейка не отстаёт, не уступает почтенным гостям — танцует, что дух захватывает:



Фото: Соцсети

Гармонь — гармонит. Гитара — гитарит. Женщина в прозрачной траурной юбке делает выход под ручку с Андреем.

Вот так новый формат! Общение и танцы с песнями! Мало же нам их в эфире.

«Песни от всей души» — так называется передача. Вот так презентуют проект создатели:

«Андрей говорит «привет» в субботу, но не прощается в воскресенье. Уникальные голоса и песни, которые изменили жизнь». Будут и эстрадные песни, и народные – под гармонь. Такое сопровождение на ТВ – что и в караоке ехать не надо, можно петь и плясать дома».

Андрей говорит «привет». Андрей, когда ты уже скажешь «прощай»? Не заработал, что ли, ещё себе на спокойную старость?

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