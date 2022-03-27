 

Анонсирован очный раунд переговоров РФ и Украины

27.03.2022, 19:58, Новости дня
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Делегации РФ и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта, сообщил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видео-конференц-связи). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», – написал Мединский в своем Telegram-канале.

Между тем участник украинской делегации Давид Арахамия, как информирует РБК, заявил, что следующий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Турции 28-30 марта.

Ранее в пятницу глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что российская сторона настаивает на комплексном договоре, где, кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности, будут жизненно важные для РФ позиции. Заключение же договора с Киевом без демилитаризации, денацификации, признания Крыма и Донбасса маловероятно, подчеркивал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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