 

В РФ тепличные комплексы увеличили темпы роста производства

27.03.2022, 19:58, Новости дня
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Задача круглогодичного обеспечения жителей РФ овощами отечественного производства и полной свободы от зарубежных поставок объявлена Минсельхозом РФ приоритетной и успешно решается, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

За последние годы производственные мощности в этой сфере существенно возросли. Так, за 8 лет в РФ построено, реконструировано и модернизировано порядка 1,7 тыс. зимних теплиц, говорится на сайте Минсельхоза.

Отмечается, что только с начала этого года дан старт работе нескольких крупных комплексов в разных регионах страны. Например, в Подмосковье «Агрокультура Групп» запустила пятую очередь инвестпроекта по выращиванию овощей и ягод на 20 га, а в Калининградской области компания «Орбита-Агро» увеличила свои мощности практически вдвое. В настоящее время в РФ в стадии строительства находятся еще более 50 комплексов общей площадью не менее 450 га и мощностью около 300 тыс. тонн продукции.  

В Минсельхзозе отметили, что инвестиционное развитие отражается в производственных показателях. С начала года в зимних теплицах выращено уже 278,6 тыс. тонн овощей, что на 10,9% больше показателя за тот же период прошлого года. В том числе урожай тепличных огурцов составил 174,6 тыс. тонн (+8,8%), а томатов – 86 тыс. тонн (+14,1%).   

Лидерами по выращиванию овощей закрытого грунта являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Мордовия и Татарстан.  

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