 

Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе

27.03.2022, 19:58, Новости дня
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После переговоров азербайджанская сторона отвела свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте Минобороны России.

«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента РФ на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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