Мнение: Уйдёт ли Андроид, блокировка российских пранкеров и безразличие к уходу американцев

1. Похоже, ещё одной западной корпорации хочется отдать свою долю рынка Китаю и нашим домашним компаниям. Недружественных шагов со стороны Гугла становится всё больше. Ничуть не удивлюсь, если в ближайшие недели Гугл таки перейдёт черту:

https://lenta.ru/news/2022/03/25/android_stop/

Google перестала сертифицировать смартфоны российских производителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Mobile-Review.

Журналисты ссылаются на информацию от двух российских компаний, которые занимаются производством смартфонов. Как рассказали изданию, Google прекратила сертификацию софта, сославшись на закон об экспорте США, который запрещает передачу американских технологий в Россию. Отказ Google одобрять выпуск Android-смартфонов подтвердили две отечественные компании.

Специалисты Mobile-Review объяснили, что из-за запрета российские компании не смогут выпускать телефоны на базе Android и с поддержкой сервисов Google — например, Google Play, Google Pay, YouTube. Также эксперты предсказали риск полного исчезновения Android-смартфонов от других производителей. Это возможно в том случае, если Google откажется от сертифицирования всех без исключения смартфонов, поставляемых на российский рынок.

2. Ещё одно напоминание о том, в чьих руках находится Ютуб и на чьей стороне он играет:

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/youtube-zablokiroval-kanal-prankerov-vovana-i-leksusa-news

Видеохостинг YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Об этом сообщили сами владельцы канала.

Администрация сервиса отметила, что канал нарушил правила сообщества. Сами пранкеры заявили, что их канал заблокировали по требованию Министерства обороны Великобритании. Ранее Вован и Лексус выложили видео разговоров от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и главой МВД Великобритании Прити Пател.

Разговоры пранкеров с британскими министрами выявили только один государственный секрет: Британией управляют простофили, которых легко одурачить. Впрочем, судя по реакции простых британцев, особым секретом это и не было.

3. Уход западных брендов с российского рынка пока что не впечатлил россиян. Может быть, конечно, мы ощутим всю боль позже, но сердце подсказывает мне, что в 2022 году Россия нужна иностранным компаниям гораздо больше, чем иностранные компании России.

https://tass.ru/ekonomika/14182995

Почти половина (49%) опрошенных сограждан, которые слышали о введении санкций против РФ зарубежными странами, уверены, что прекращение работы иностранных компаний в России не скажется на качестве их жизни. Об этом говорится в опросе, проведенном фондом “Общественное мнение” (ФОМ) 11-13 марта в 53 субъектах РФ среди 1,5 тыс. человек.

По данным соцопроса, 85% респондентов знают или что-то слышали о том, что после начала российской военной операции на Украине зарубежные страны ввели новые санкции на поставку своих товаров, материалов и комплектующих в Россию. Из них 49% уверены, что прекращение работы иностранных компаний в РФ не скажется на качестве их жизни, еще 25% думают, что не очень сильно ухудшит его, порядка 7% говорят, что сильно ухудшит.