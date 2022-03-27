Мнение: 31 день без войны

Идет 31-й день спецоперации России на Украине. Каждый российский военный знает, что Россия не воюет с Украиной. Россия пришла помочь украинцам освободиться от тирании нацистов и бандеровцев, захвативших власть на Украине.

Но на Западе об этом не знают. И не хотят знать. Запад сплотился против России. 24 и 25 марта в Брюсселе состоялся международный саммит, на который собрались первые лица Европейского союза, НАТО, «Большой семерки» (G7) – главы государств и правительств трех с половиной десятков стран. И думали, как бы посильнее навредить России.

Ну а что остается России? Сплотиться с подлинно демократическими, цивилизованными странами, типа Беларусь, КНДР и пр…. Сплотиться и продолжить свою миссию – очистить мир от нацизма? Так или не так?

На снимке: Львов, 26 марта 2022 года. фотография отсюда

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