 

Мнение: Мы побеждены, мой одинокий трубач!

27.03.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Великий “Трубач” Михаила Щербакова! В 2022 году звучит, как будто написан на злобу дня. А я, помню, распевал его в свои студенческие годы, даже не догадываясь… Стихи, как обычно, ни от чего не спасают – но помогают умирать.

– Ах, ну почему наши дела так унылы?
Как вольно дышать мы бы с тобою могли!
Но – где-то опять некие грозные силы
Бьют по небесам из артиллерий Земли.
– Да, может и так, но торопиться не надо.
Что ни говори, неба не ранишь мечом.
Как ни голосит, как ни ревёт канонада,
Тут – сколько ни бей, всё небесам нипочём.

– Ах, я бы не клял этот удел окаянный,
Но – ты посмотри, как выезжает на плац
Он, наш командир, наш генерал безымянный,
Ах, этот палач, этот подлец и паяц!
– Брось! Он ни хулы, ни похвалы не достоин.
Да, он на коне, только не стоит спешить.
Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин,
Он – лишь человек, что же он волен решить?

– Но – вот и опять слёз наших ветер не вытер.
Мы побеждены, мой одинокий трубач!
Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер.
Что тешит тебя в этом дыму неудач?

– Я здесь никакой неудачи не вижу.
Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись.
Я ни от чего, ни от кого не завишу.
Встань, делай как я, ни от кого не завись!
И, что бы ни плёл, куда бы ни вёл воевода,
Жди, сколько воды, сколько беды утечёт.
Знай, всё победят только лишь честь и свобода.
Да, только они, всё остальное – не в счёт…
1986

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли повторили свое первое свидание 10 лет спустя

08.09 / Как я ошибался… вместе с руководством страны

09.06 / Отслежено ударов земного метеорита за последние 500 миллионов лет

07.07 / Личное: Подстриглась!

08.10 / Ксения Бородина мечтает родить третьего ребенка от достойного мужчины

14.03 / Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови впервые вышли в свет вместе

26.01 / Рекордный объем: в Москве собрали более миллиона тонн вторсырья в 2021 году

23.08 / Что происходит, когда случайно попадаешь в межпространственный разлом?

18.08 / «Они умирают, а мне нечем их лечить»

18.03 / Мнение: Байден и хромакей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика