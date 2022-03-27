Мнение: Мы побеждены, мой одинокий трубач!

Великий “Трубач” Михаила Щербакова! В 2022 году звучит, как будто написан на злобу дня. А я, помню, распевал его в свои студенческие годы, даже не догадываясь… Стихи, как обычно, ни от чего не спасают – но помогают умирать.

– Ах, ну почему наши дела так унылы?

Как вольно дышать мы бы с тобою могли!

Но – где-то опять некие грозные силы

Бьют по небесам из артиллерий Земли.

– Да, может и так, но торопиться не надо.

Что ни говори, неба не ранишь мечом.

Как ни голосит, как ни ревёт канонада,

Тут – сколько ни бей, всё небесам нипочём.

– Ах, я бы не клял этот удел окаянный,

Но – ты посмотри, как выезжает на плац

Он, наш командир, наш генерал безымянный,

Ах, этот палач, этот подлец и паяц!

– Брось! Он ни хулы, ни похвалы не достоин.

Да, он на коне, только не стоит спешить.

Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин,

Он – лишь человек, что же он волен решить?

– Но – вот и опять слёз наших ветер не вытер.

Мы побеждены, мой одинокий трубач!

Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер.

Что тешит тебя в этом дыму неудач?

– Я здесь никакой неудачи не вижу.

Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись.

Я ни от чего, ни от кого не завишу.

Встань, делай как я, ни от кого не завись!

И, что бы ни плёл, куда бы ни вёл воевода,

Жди, сколько воды, сколько беды утечёт.

Знай, всё победят только лишь честь и свобода.

Да, только они, всё остальное – не в счёт…

1986