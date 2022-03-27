Мнение: Письмо: “Не будет стелиться”

Давайте будем на примерах разбираться, как формируется снежный ком.

mypish

Здравствуйте Эволюция.

Три года назад начались мои отношения, через год я вышла замуж. Нам с мужем сейчас 32 года. Купили квартиру, я внесла первоначальный взнос, он на ту же сумму взял ипатеку и платит её. Год назад родила сына, внесла в ипатеку маткапитал.

В декрет я можно сказать не уходила, работала до последнего дня на удалёнке, и сразу в роддоме при возможности, было тяжело совмещать ребенка и работу, но муж нас не содержит. Весь быт и крупные покупки 50 на 50, у каждого свой бюджет.

До родов у нас был баланс, мы кайфовали, постоянно где то отдыхали, никогда не ссорились, но потом всё стало портиться. Я сама содержала свою беременность, витамины, врачи, УЗИ, сумки в рд, а потом и содержала ребенка, питание подгузники и всё что было необходимо.

(Конфликт начинается с того, что равенство вложений кажется автору большим перевесом с ее стороны. Может быть небольшой перевес с ее стороны есть, но он кажется ей намного больше, а главное ей кажется, что муж сознательно жадничает. Маткапитал она считает своим личным вложением, а не общим. “Содержание беременности” считает обязанностью мужа. Она не хотела бы работать в декрете, даже на удаленке, хотела бы, чтобы муж взял на себя большую часть опеки. То есть беременность она считает таким огромным вложением в пользу мужа, что он остается ее должником со всех сторон)

Совмещала ребенка и работу как могла, убиралась, когда освобождалось время (редко) готовила. Когда это стало невозможно попросила маму уйти с работы и помогать мне, взяла и за неё материальную ответственность. Муж приходил с работы, готовил, помогал купать ребенка и шли спать в разные комнаты.

(Не совсем понятно, что такое “материальная ответственность за маму”, еда наверное. Но автор считает, что и это ее вложение в пользу мужа. Муж оплачивал половину общего бюджета, готовил, помогал по вечерам с ребенком, но снежный ком конфликта растет, потому что автор чувствует себя использованной и ограбленной. И раздавленной наверное. Конфликт пока скрыт по большей части, но растет. Муж видит недовольство жены и дистанцируется)

В конце прошлого года муж уволился с работы, он был инженер на заводе со средней зарплатой, захотел работать по моей специальности. Я подняла все свои связи чтобы попробовать его устроить куда то, но ничего не получилось без образования.

В начале года я узнала что беременна, приняла решение не оставлять ребенка, на этом фоне случился первый конфликт, муж был против, но я не была уже в нем уверена, т к работу он сам не искал, мои связи не помогли, а содержать мне пока хватит одного ребёнка. Я высказала лишнего, чего не стоило говорить, он ушёл на свою квартиру, но через день вернулся, я первая пошла на встречу, т к чувствовала вину.

(Муж потерял работу, в том числе из-за обвинений женой в маленькой зарплате, автор сделала аборт, оскорбила его в ответ на предложение родить второго, то и другое и третье она считает его виной. Они расстаются, но потом мирятся по ее инициативе, и автор чувствует себя еще более раздавленной от этого)

Через месяц мне опять пришлось лечь в больницу на операцию по женски из за осложнений, ребенок был с мамой, а муж даже не интересовался моими делами в больнице. Думаю в этот период мы оба уже плюсовали. Когда я приехала домой, мне нельзя было поднимать тяжести, но муж не помогал мне носить ребенка, уезжал на футбол на весь вечер, мол справишься сама. Чем он занимается целыми днями не работая – бегает, учит английский, играет в футбол, я занимаюсь ребёнком и работаю, на спорт по состоянию здоровья мне ещё нельзя.

(Здесь конфликт уже вскрыт, конфронтация очевидна, пара на грани развода, муж избегает автора и считает осложнения после аборта ее виной. Автор же ожидает от него заботы и послушания, хочет, чтобы он весь день был рядом и носил за ней ребенка, а муж дистанцируется от нее и от ее матери)

3 недели назад мы обсуждали годик ребенка, фотосессию, я предлагала фотографов и называла цены, он мне ответил что у него нет денег, давай возьмём селфи палку. Я начала кричать чтобы он шел и таксовал значит, а не экономил на ребенке, мужчина должен работать хоть как, крутиться, а не сидеть на диване, с этого дня он перестал со мной разговаривать, не отвечал ни на какие бытовые вопросы, куда что он положил и касаемо ребенка тоже. Я и сама не разговаривала с ним, только по делу, но как со стеной. Начали жить как соседи, спать в разных комнатах. Это был второй скандал.

(Этот скандал целиком и полностью – косяк автора. Она наехала на временно безработного мужа из-за фотосессии (?), которая нужна только ей и которую муж предлагал заменить собственной съемкой. И дальше она его грубо отчитала, выступив в роли его хозяйки и училки. Удивительно, но 9 из 10 теток, прочитав, подумают, что она имела право орать, что должен ей мужчина и как должен. Настолько женщины привыкли доминировать, что большинству это не режет глаз)

В ночь перед годиком ребенка я вышла и увидела как он украшает шарами комнату, начала говорить что кто так делает, я тоже заказала шарики, можно было обсудить и обоюдно заказать, он конечно ничего не ответил, и тут меня сорвало, я его побила, он начал снимать меня на камеру, а так как он ходит с моим старым телефоном я требовала вернуть мне мой телефон и уйти.

(После этой сцены очевидно, что остальные претензии автора тоже могли быть высосаны из пальца, если в описанной ситуации она кидается на мужа с кулаками. Прочитайте внимательно, что произошло по факту. Он украшал комнату шариками, автор начала наезжать, муж не ответил, и она его стала бить. Автор, вам нужно обратить к врачу с жалобой на неадекватные вспышки гнева)

Я понимаю что квартира общая, но он уже уходил, а тут я совсем пришла в ярость, он смеялся мне в лицо, меня трясло от злости. Потом проснулся ребенок, он начал звонить моей маме по видео, не знаю для чего, она приехала к нам среди ночи, но мы не спали до утра, утром собрали необходимое и уехали к ней.

(Муж позвонил матери жены, потому что она в неадеквате была и в злобе и он испугался за ребенка. Она бросила мужа, который украшал комнату шариками, накануне дня рождения его сына. И ушла. Суровая мстительница)

Моя мама живёт с бабушкой, через 2 дня муж начал звонить ей и говорил что он придет, играть с ребенком, сказал моей маме что она не достойна чтобы он с ней разговаривал. Потом передал бабушке чтобы мы приехали домой, он съедет к себе. Мы вернулись, он уехал, но вещи не собирал даже.

Пришёл вечером домой, ни с кем не поздаровался, поиграл с ребенком час и ушёл молча. Мне кажется он перешёл все границы таким поведением, хоть я и сама накосячил а скандалами и побоями, не отрицаю, но это было из-за его провокации молчанием. Такое со мной впервые, я чувствую как локус улетел от меня, и ничего не помогает его вернуть.

(Локус поможет вернуть мантра: “Я – обнаглевшая баба, хочу быть владычицей морской и рискую остаться у разбитого корыта”. Вот эта мантра, семь раз в день, поможет увидеть объективную картину и принять решение. Успокоительные тоже неплохо, но по рекомендации врача)

Я не понимаю как действовать дальше в границах. Думаю постоянно о разводе. Спросила мужа, если он не собирается со мной разговаривать, готов ли он к разводу, разделу квартиры и тд, он ничего не ответил и на это. Даже не представляю что у него в голове.

(Муж молчит, потому что не хочет быть инициатором развода и не хочет делать шагов к миру, видя, что жена совершенно не осознает своей вины и своего хамства)

Пока я только подала на алименты, но ещё не уведомила его, когда уведомлю делу дадут ход, думаю что это в границах, а то совсем никакой ответственности не чувствует.

(Она живет в общей квартире, но не считает это вложением мужа, думает, как бы его прищучить. Его ущерб в виде потери возможности видеть своего ребенка каждый день она тоже не оценивает, очень хочет ему отомстить)

Вариант просить прощения я не рассматриваю, а он сказал бабушке что не будет передо мной стелиться, когда она просила его поговорить со мной. Это тупик. Хотелось бы сохранить семью, но на новых условиях, чтобы содержал ребенка на половину со мной. Жить в дефолте и молчании для меня невыносимо.

(Муж и так содержал ребенка наполовину. В настоящий момент ищет работу, поэтому вложений меньше, но какие-то деньги он наверное продолжал давать, судя по тому, что автор требовала фотосессию. Автор рассматривает потерю работы не как проблему, а как хамство мужа, поэтому пузырится ядом. И “вариант просить прощение” рассматривать бесполезно, пока в ней столько яда, это будет неискренне и снежный ком будет расти. Автор думает, что, избавившись от мужа, она обретет более лучшую жизнь. Но в такой короне может быть только разбитое корыто)

Спасибо что дочитали.