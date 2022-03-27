В Киеве прошли обыски у Михаила Погребинского

Политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал об обыске и опроверг информацию о своем задержании СБУ.

«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», – сообщил Погребинский изданию «Страна.ua».

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в субботу вечером у Погребинского прошел обыск, после этого ряд правозащитников сообщили о его задержании.

Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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