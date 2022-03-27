 

В Киеве прошли обыски у Михаила Погребинского

27.03.2022, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал об обыске и опроверг информацию о своем задержании СБУ.

«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», – сообщил Погребинский изданию «Страна.ua».

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в субботу вечером у Погребинского прошел обыск, после этого ряд правозащитников сообщили о его задержании. 

Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / На выборах президента США Байден набирает 118 голосов выборщиков, Трамп – 99 – подсчет Reuters

11.08 / Общество: Комплексы С-500 получат особенные ракеты

17.09 / Лукашенко лишил ранга чрезвычайных и полномочных послов двух дипломатов, поддержавших протесты

25.04 / Снял маску, кашлял на коллег. В Испании арестовали мужчину, заразившего COVID-19 22 человека

05.07 / От удара молний на севере Индии за сутки погибли 23 человека

25.12 / Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски

11.07 / Абхазия сообщила о готовности принимать россиян

24.07 / Fauci Expects Return to Normal Life in 2021

31.07 / Российские ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

27.10 / В июле 2021 года зарплата украинских учителей увеличится до 7000 грн – Министерство образования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика