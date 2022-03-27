 

Талибы запретили вещание в Афганистане британской Би-би-си

27.03.2022, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Афганское правительство, сформированное пришедшим к власти в Афганистане движением «Талибан» (организация, запрещенная в ООН), запретило вещание в стране британской корпорации Би-би-си, сообщил афганский телеканал «Толо ньюс».

По его данным, правительство талибов запретило вещание «Би-би-си пушту-ти-ви» на территории страны, передает ТАСС.

Как указывает афганский телеканал, в представительстве «Би-би-си пушту-ти-ви» подтвердили, что «все телепрограммы, транслировавшиеся [в Афганистане] на пушту, фарси и узбекском языках, запрещены и остановлены из-за ограничений, введенных «Исламским эмиратом Афганистан» (используемое талибами название государства)».

Ранее движение «Талибан» официально запретило показ в Афганистане любых иностранных сериалов, сообщил участник встречи вещателей.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки

05.10 / Алиев раскритиковал позицию Макрона по Карабаху

27.01 / США решили изучить санкции администрации Трампа против МУС

31.08 / Зоозащитник объяснил необходимость запрета конфискации домашних животных за долги

07.07 / Дания отказалась от проведения ЧМ по спортивной гимнастике в 2021 году

17.02 / Зеленский заподозрил Запад в договоренностях с Россией по Украине

26.01 / Глава МИД Франции с немецкой коллегой намерен посетить Украину

02.09 / В Вашингтоне появились претензии к памятникам Колумбу и президентам США

30.07 / Подозрительную сумку заметили у офиса Зеленского во время гей-парада

08.01 / МИД раскритиковал отсутствие реакции ОБСЕ на нападения на журналистов в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика