 

Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение с российскими пленными на Украине

27.03.2022, 19:06, Новости дня
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими в Харьковской области Украины, сообщили журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

«Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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