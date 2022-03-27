Кварц – самый универсальный: камни и кристаллы для защиты от разных типов негатива

Литотерапия признается даже официальной наукой как учение о целительной силе камней и минералов. Некоторые из них наделены и магическими особенностями, например избавляют от воздействия негативной энергии и оберегают от завистников. Давайте узнаем, какие шесть самоцветов обладают безусловным магическим потенциалом.

Прозрачный кварц

Минерал наделен защитными свойствами и позволяет нейтрализовать направленные на вас негативные энергетические потоки. Кроме того, кварц наделен положительной энергетикой и притягивает позитив. Данный камень очень восприимчив, поэтому нужно иметь чистые намерения при работе с ним.

Правила использования прозрачного кварца просты. Минерал можно носить при себе в качестве амулета, например на подвеске к цепочке или кольце. Прежде чем надеть украшение, сформулируйте четко ту задачу, которую должен решить самоцвет.

Черный обсидиан

Минерал несет успокаивающую и позитивную энергию, поможет вам даже в самой непростой жизненной ситуации видеть позитивные моменты. Камень рекомендуется хранить в таком месте, откуда его легко взять и положить в сумку для защиты. Тем, кто постоянно в разъездах, рекомендуем иметь талисман из черного обсидиана в машине.

Камень наделен огромной магической силой, он снимает напряжение и позволяет устранить энергетические блоки. Если вы не уверены в себе, излишне скромны, минерал поможет решить проблему, развить в себе лидерские качества и энергичность.

Черный турмалин

Помогает создать вокруг себя позитивное жизненное пространство, рабочую среду. Минерал обладает мощным защитным потенциалом, очищает от негатива. Чтобы воспользоваться энергетикой минерала, разместите его у входной двери или в углу дома. Если же вам приходится работать в токсичной среде или постоянно сталкиваться с негативом коллег или посетителей, например если работаете в отделе рекламации с жалобами, защитите себя. Поставьте на рабочий стол статуэтку из турмалина, она не позволит негативу воздействовать на вас.

Черный нефрит

Минерал позволит усилить интуицию, а также держаться на безопасном расстоянии от токсичных людей и опасных ситуаций. Обладает уникальной магической способностью разоблачать обманщиков, завистников и токсичных людей. Использовать свойства минерала несложно: достаточно носить его с собой, брать в поездки или на работу.

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Кристалл очистит ваш разум от дурных мыслей, защитит от сглаза и проклятий, станет оберегом, не позволяющим использовать в отношении вас магию приворотов.

Пирит

Красивый минерал с золотистым окрасом защитит своего хозяина от внешнего негатива. В древности алхимики считали, что именно пирит можно превратить в золото. В современном мире минерал используют как талисман представители опасных профессий: пожарные, шахтеры. Он отводит весь негатив и призывает удачу.

Можно использовать пирит на рабочем месте, он сделает вас более трудоспособным и усилит творческие навыки.

Смитсонит

Это красивый успокаивающий камень, помогающий расслабиться и обрести душевное спокойствие. Минерал нужно использовать как талисман, поместив его в то место в доме, где нужно средоточие положительных эмоций. Поможет стать добрее, придаст любому делу благоприятный исход.

Обостряет интуицию, помогает сгладить негативные воспоминания. Обладает сильной энергетикой, поможет своему владельцу обрести лидерские навыки и склонности к саморазвитию.