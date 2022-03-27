 

Это необязательно, если кожа не проблемная: нужно ли умываться каждое утро? Мнения экспертов разделились

27.03.2022, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Умывание лица после утреннего пробуждения считается важным шагом в уходе за лицом. Но так ли это на самом деле? Эксперты имеют на этот счет разные мнения. Одни считают, что это необходимо, другие уверены, что это необязательно.

Надо ли умываться утром с моющими средствами

Известно, что тщательное очищение кожи каждый вечер необходимо для устранения макияжа, кожного сала и пота, которые могут закупоривать поры и способствовать появлению черных точек и других несовершенств кожи, а также для обеспечения регенерации кожи.

Утром также принято использовать любимый очищающий крем или пенку, чтобы разбудить лицо и подготовить кожу к дневному уходу. Но действительно ли полезны эти несколько дополнительных минут, проведенных перед краном с водой? И есть ли реальная польза в том, чтобы намылить лицо после восьмичасового сна?

Почему желательно умываться по утрам

Для доктора Мелани Палм утреннее очищение так же важно, как и вечернее. Она объясняет, что дерматологи рекомендуют своим пациентам мыть лицо два раза в день. Мертвые клетки кожи и аллергены могут накапливаться на наволочке и переноситься на кожу лица в течение ночи. Циркулирующий воздух также может поднимать пыль, плесень и другие раздражители из окружающей среды, которые могут скапливаться на лице.

Умывание по утрам позволяет удалить избыток кожного сала, вырабатываемого в течение ночи, а также способствует лучшему впитыванию сывороток и кремов, наносимых впоследствии, что повышает их эффективность.

Это не обязательство!

Другие дерматологи не считают утреннее умывание обязательным при условии, что кожа не имеет особых проблем, таких как акне или себорейный дерматит.

Дерматолог Зайнаб Лафтах говорит, что, если вы не наносите несмываемый продукт перед сном и у вас нет проблем с кожей, утром достаточно умыться небольшим количеством воды.

В случае сухой и нежной кожи вполне можно обойтись несколькими каплями гидрозоля, термальной воды или тонизирующего лосьона. Лучше избегать водопроводной воды, которая часто бывает жесткой.

Дерматолог Мальвина Каннингем считает, что, если кожа сухая, с покраснениями, огрубевшими пятнами, экземой, достаточно очищать ее один раз в день.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимость мыть лицо гелем является делом личных ощущений: если вы чувствуете, что кожа нуждается в этом, особенно если она производит много кожного сала в течение ночи, сделайте это. Лучше, если вы выберете деликатные продукты без мыла. В противном случае достаточно простого споласкивания водой, чтобы освежить лицо в начале дня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнение: А сами-то пенсионеры знают, что в Лучшей В Мире Стране нищих стариков нет?

06.07 / “Могут помочь только молитвы”: певицу МакSим посетил священник Лука

13.11 / Мнение: Суверенизация

29.06 / Доктор Мясников предостерег от ограничений на количество никотина в электронных сигаретах

18.12 / Пенсионерам зачислят на карту по 14 000 рублей с конца декабря

22.09 / “Разбомбят до нулевого уровня”: как Россия может ответить на заявление Турции по Крыму

23.10 / Мнение: Установка изменилась

26.08 / Учёные выяснили, какой тип рака повышает риск тяжёлого течения COVID-19

07.11 / “Ради большой цели”: Ученые призвали ограничить потребление мяса из-за перспектив глобального потепления

02.01 / Деревня пошла в суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика