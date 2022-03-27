Это необязательно, если кожа не проблемная: нужно ли умываться каждое утро? Мнения экспертов разделились

Умывание лица после утреннего пробуждения считается важным шагом в уходе за лицом. Но так ли это на самом деле? Эксперты имеют на этот счет разные мнения. Одни считают, что это необходимо, другие уверены, что это необязательно.

Надо ли умываться утром с моющими средствами

Известно, что тщательное очищение кожи каждый вечер необходимо для устранения макияжа, кожного сала и пота, которые могут закупоривать поры и способствовать появлению черных точек и других несовершенств кожи, а также для обеспечения регенерации кожи.

Утром также принято использовать любимый очищающий крем или пенку, чтобы разбудить лицо и подготовить кожу к дневному уходу. Но действительно ли полезны эти несколько дополнительных минут, проведенных перед краном с водой? И есть ли реальная польза в том, чтобы намылить лицо после восьмичасового сна?

Почему желательно умываться по утрам

Для доктора Мелани Палм утреннее очищение так же важно, как и вечернее. Она объясняет, что дерматологи рекомендуют своим пациентам мыть лицо два раза в день. Мертвые клетки кожи и аллергены могут накапливаться на наволочке и переноситься на кожу лица в течение ночи. Циркулирующий воздух также может поднимать пыль, плесень и другие раздражители из окружающей среды, которые могут скапливаться на лице.

Умывание по утрам позволяет удалить избыток кожного сала, вырабатываемого в течение ночи, а также способствует лучшему впитыванию сывороток и кремов, наносимых впоследствии, что повышает их эффективность.

Это не обязательство!

Другие дерматологи не считают утреннее умывание обязательным при условии, что кожа не имеет особых проблем, таких как акне или себорейный дерматит.

Дерматолог Зайнаб Лафтах говорит, что, если вы не наносите несмываемый продукт перед сном и у вас нет проблем с кожей, утром достаточно умыться небольшим количеством воды.

В случае сухой и нежной кожи вполне можно обойтись несколькими каплями гидрозоля, термальной воды или тонизирующего лосьона. Лучше избегать водопроводной воды, которая часто бывает жесткой.

Дерматолог Мальвина Каннингем считает, что, если кожа сухая, с покраснениями, огрубевшими пятнами, экземой, достаточно очищать ее один раз в день.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимость мыть лицо гелем является делом личных ощущений: если вы чувствуете, что кожа нуждается в этом, особенно если она производит много кожного сала в течение ночи, сделайте это. Лучше, если вы выберете деликатные продукты без мыла. В противном случае достаточно простого споласкивания водой, чтобы освежить лицо в начале дня.