 

Мнение: Отторжение

27.03.2022, 18:55, Разное
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима и призвал местное население не бояться, что националисты вернуться.

Трудно сказать, на чем основана уверенность бывшего депутата. Вполне возможно, что ему поручено от имени народа Херсонской области выразить внезапно возникшую точку зрения. Вот так народ собрался и поручил. Единодушно и единогласно. А Журавко вышел и выразил волю народа.

Ничего нового на самом деле не происходит. Политика Кремля — это прикрытие одного кризиса еще большим. Крым был прикрыт Донбассом, изначальная невыполнимость Минских соглашений была прикрыта «спец-операцией». Провал «спец-операции» теперь готовится прикрыть новыми территориальными проблемами. Это очень похоже на то, как дети пытаются одну ложь прикрыть следующей. До тех пор, пока окончательно не запутаются в созданном нагромождении.

Кремлю нужно предъявлять результат. Хоть какой. И даже неважно, какие будут последствия. Важно то, что происходит прямо сейчас, горизонта планирования нет совсем. Нет ни планирования, ни горизонта.

Источник: Эль Мюрид



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