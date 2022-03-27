 

Руководство BLM внесёт русских в перечень угнетаемых рас

27.03.2022, 17:51, Разное
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Руководство Black Lives Matter внесёт русских в перечень угнетаемых рас. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице движения в Twitter.

Как утверждают активисты, исторически русская раса находилась в рабстве под названием «крепостное право», будучи эксплуатируемой помещиками и царями — белыми немцами; среди русских распространилась солидарность с другими угнетаемыми расами, появился особый трепет перед чернокожими тружениками, именно поэтому в России возникло выражение «пахать по-чёрному».

«Сейчас, когда началась мощная пропаганда против русской расы, мы отчётливо видим, что они находятся в том же положение, что и чернокожие», — говорится на странице движения.

Теперь американское сообщество будет способствовать укреплению положительного отношения к русской расе в стране. Так, Netflix уже анонсировал новый сериал об истории России, в съёмках которого не будут принимать участие представители белых — весь актёрский состав будет состоять из чернокожих и русских, а в Голливуде уже пообещали при съёмках вестернов как минимум половину главных ролей отдавать казакам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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