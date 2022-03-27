 

В чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

27.03.2022, 17:40, Новости дня
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В Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев горит более 10 гектаров леса, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, она призвала МАГАТЭ отправить специалистов и оборудование для тушения.

«В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха», – написала Денисова в Telegram-канале.

Она отметила, что из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся.

«Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира», – отметила Денисова.

Ранее в Киеве заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС в рамках своих международных обязательств. Украина просила МАГАТЭ создать специальную рабочую группу для наблюдения за действиями РФ на Чернобыльской АЭС, так как «агрессия против Украины и действия на объекте в Чернобыле дают основания сомневаться в эффективности существующих режимов безопасности».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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