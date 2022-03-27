На Украине решили устранить Россию из МАГАТЭ

Украина вместе с партнерами работает над устранением РФ из МАГАТЭ, уменьшения ее роли в организации, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

«Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике», – сказала Зеркаль в эфире радио «НВ», передает РИА «Новости».

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой Россию призывают передать контроль над Чернобыльской АЭС и другими ядерными объектами профильным украинским властям.

Напомним, РФ и Китай голосовали против резолюции. Постпред КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь заявил, что Китай выступил против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности Украины, отмечая, что она выходит за рамки мандата МАГАТЭ и содержит множество политизированных элементов. На Украине заявили об обесточивании ЧАЭС.

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