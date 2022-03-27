Компания Fazer решила сменить название для работы в России

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России, сообщили в пресс-службе компании.

«Планируется смена юридического наименования компании ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», – приводит ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что такое решение принято в связи с уходом группы Fazer с рынка в России. Теперь бренд-архитектура компании меняется и основным брендом становится «Хлебный дом», который раньше был одним из заводов Fazer. Хлеб и выпечка под этим брендом пользуется спросом потребителей уже много лет, а знание торговой марки составляет 93% в Москве и 97% в Санкт-Петербурге. Также останутся на рынке продуктовые линейки «Энергия здоровья» и «Бурже» , которые станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция.

До этого компания объявила о решении прекратить всю деятельность в России, до этого остановив экспорт и инвестиции в страну. Всего у компании в Москве и Санкт-Петербурге 2,3 тыс. сотрудников, занятых на хлебопекарных предприятиях. По итогам 2021 года обороты Fazer в РФ составили 157 млн евро, 13% всего ее оборота.

По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, Fazer является крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий.

Ранее французская компания Auchan («Ашан») решила продолжить работу в России, так как делает это в интересах населения страны. Французская компания Danone заявила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и детского питания в России.

Напомним, в РФ приостановили работу ряд иностранных компаний в ответ на начало спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля.

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