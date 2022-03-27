 

NYT: Соцсети сделали из Украины мем

27.03.2022, 16:15, Новости дня
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Украинскому кризису уделяют много внимания в соцсетях, при этом его используют либо для пропаганды, либо ради получения прибыли, считает журналистка Хейли Фелан, ее эссе опубликовано в The New York Times.

По ее мнению, тема Украины обросла большим числом мемов, что имеет за собой множество не только позитивных, но и плохих последствий. Причиной такого феномена Фелан назвала алгоритмы работы соцсетей, нацеленные на распространение самого прибыльного контента, передает РИА «Новости».

По ее словам, «социальные сети оптимизированы для самых быстрых, самых горячих и самых возмутительных действий», об этом журналистке рассказал Макс Стоссель, советник Центра гуманных технологий, некоммерческой организации, занимающейся переосмыслением цифровой инфраструктуры.

Фелан осудила предложение Илона Маска сразиться с российским президентом за судьбу Украины: по ее словам, из-за такого отношения к информации сложная геополитическая история превращается в соцсетях в простой до абсурдности нарратив.

Журналистка также напомнила о случае, когда в соцсетях «завирусился» снимок палестинской активистки Ахед Тамими, противостоящей израильскому солдату. Фотографию от 2012 года выдали в Сети за изображение украинки, выступившей против российского военнослужащего. По мнению Фелан, упрощение создает благодатную почву для подобных фейков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети, «такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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