 

Израиль поспорил с планами США по Ирану

27.03.2022, 16:15, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил обеспокоенность в связи с планами Вашингтона по исключению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из американского списка террористических организаций.

«Мы обеспокоены намерением [Вашингтона] исключить КСИР [из списка террористических организаций]. Подконтрольные им [КСИР] хуситы только что в конце этой недели совершили серьезную атаку на Саудовскую Аравию. Надеюсь, что Соединенные Штаты услышат озабоченность всего региона по этому важному вопросу», – сообщил Беннет госсекретарю США Энтони Блинкену, передает ТАСС.

Ранее Беннет заявил, что Израиль не изменит своей позиции и будет и впредь считать КСИР террористической организацией, невзирая на действия, которые намерены предпринять США.

17 марта портал Axios со ссылкой на три израильских и два американских источника сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность исключения КСИР из списка организаций, которые признаны террористическими на территории Соединенных Штатов. Отмена признания КСИР террористической организацией является вопросом, по которому США и Ирану пока не удалось прийти к единому мнению.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто победит в схватке Израиля и Ирана.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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