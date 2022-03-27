 

“Газпром” потребовал у Беларуси прекратить расплачиваться за газ рублями

27.03.2022, 15:51, Разное
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Финансовый отдел Газпрома направил в Министерство энергетики Беларуси жалобу по поводу способа оплаты энергоносителей, поступающих в страну по трубопроводу. По словам компании, уже неделю братская республика расплачивается за газ рублями, что создает дефицит валютной выручки в стане. 

“Газпром” потребовал от Беларуси вернуться к привычным транзакциям в евро, иначе последует повышение фиксированной ставки. Белорусская сторона ответила, что исполняет подписанный президентом РФ закон об оплате в национальной валюте.

“Владимир Владимирович сказал, что Европа теперь будет платить за газ в рублях. Мы же белорусы — европейская цивилизация, поэтому решили, что новые правила касаются и нас, да и рубль нам по-славянски ближе, чем евро”, — ответил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Через день после заявления министра белорусская сторона извинилась за недоразумение и пообещала в срочном порядке перевести новые контракты на евро. Также из-за наложенных санкций Беларусь будет покупать евро на российской фондовой бирже за белорусские рубли для оплаты газа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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