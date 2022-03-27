Элтон Джон написал трогательное послание своим детям в честь собственного 75-летия

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В минувшую пятницу Элтон Джон принимал поздравления и подарки со всех концов света – 25 марта ему исполнилось 75 лет. Но самый трогательный презент в этот день достался не имениннику, а его детям 11-летнему Закари и 9-летнему Элайджу. Причем сделал его сам Элтон Джон – в честь своего юбилея он написал сыновьям письмо, которое было опубликовано в Time Magazine. В нем артист поделился воспоминаниями о самых важных событиях своей жизни. Одним самых запоминающихся для Элтона стал его концерт, на который впервые пришли Закари и Элайджа.

Мы были в Лас-Вегасе в 2018 году, и твой папа привел тебя на шоу. Вы были поражены всем этим, светом, костюмами и толпой. После этого вы оба сказали: “Мы не знали, что папа может сделать это.

Сыновья Элтона Джона и его супруга Дэвида Ферниша, которых паре родила суррогатная мать, скоро вступят в возраст, когда нужно будет определяться – что делать дальше. Знаменитый отец советует им не торопиться с выбором.

Вам сейчас 11 и 9 лет, и когда я был в вашем возрасте, то и мечтать не мог, куда заведет меня жизнь. Оглядываясь на прошедшие 75 лет, я горжусь тем, что смог многому научиться.

Легендарный музыкант продолжил:

Когда я был молод, мне говорили, чтобы я соответствовал требованиям. Делал то, что ожидают другие, даже если это казалось неправильным. Теперь я понимаю, что могу быть только собой. Быть верным себе — вот что дало мне мой голос и помогло справиться с моими самыми большими страхами.

Элтон Джон сказал, что благодаря своей искренности он смог найти верных друзей, любовь всей своей жизни и стать отцом.

Кем бы вы ни выросли, просто будьте собой — целиком и полностью собой, — отметил он.