Мнение: Антидиффамационная лига и реабилитация гитлеровских пособников на Украине

К вопросу о тезисе Байдена, что нацизма на Украине нет, потому что Зеленский еврей. Палестинский взгляд на проблему евреев и нацизма на территории современной Украины.

Израильское лобби ADL реабилитирует гитлеровских пособников на Украине

Израиль и его лоббисты зависят от поддержки США. Так что, когда США затевают войну, лобби часто ставит своих пропагандистов на службу этой войне.

Anti-Defamation League (ADL) – одно из ведущих израильских лобби США – сейчас реабилитирует украинских коллаборационистов, которые помогали Гитлеру истреблять евреев и поляков.

Это отрицание холокоста обусловлено необходимостью обелить современных крайне правых украинских националистов и неонацистов, которых поддерживают США.

Ведь США, НАТО и ЕС говорят, что посылают вооружение и наемников на Украину, чтобы помочь дружественной демократии защитить свою независимость и суверенитет от незаконного вторжения экспансионистского психа с манией величия.

Поэтому с западной точки зрения весьма неудобно, что фундаментом украинского режима служат крайне правые фашисты и неонацисты.

Признание этого факта, как, несомненно, опасается западная военная пропаганда, легитимизирует утверждение Путина, что российское вторжение – которое подавляющее большинство стран на ГА ООН осудило – оправдано необходимостью «денацификации» и демилитаризации Украины.

Кратко это подытожено в заголовке NBC News в начале этого месяца: «Украинская проблема с нацистами реальна, хотя утверждение Путина о «денацификации» – нет.»

Но большинство западных СМИ не признают даже той реальности, что признали NBC News.

Истоки этой войны – путч 2014 года на Украине, когда США и их союзники поддержали крайне-правых и неонацистов.

Целью было установить проамериканский режим, который приведет Украину в НАТО, антироссийский военный блок. Москва давно считает расширение НАТО угрозой самому ее существованию.

Ключевые роли в организованном США путче играли неонацисты: Правый сектор, батальон Азов и C14.

Они – часть широкого украинского националистического движения, которое поклоняется Бандере – главе Организации украинских националистов (ОУН) – пособников Гитлера во Второй мировой войне.

Во время войны члены ОУН, верные Бандере, создали Украинскую повстанческую армию – УПА.

«Тактический» союз с Гитлером

4 марта ADL опубликовала статью Эндрю Срулевича – заведующего европейскими делами ADL – в которой преуменьшали проблему нацистов на Украине.

Статью также рекламировал глава ADL Джонатан Гринблатт в своем мейле 15 марта о том, что «антисемитские теории заговора и другая дезинформация распространяются вслед на вторжением».

Чтобы замазать культ Бандеры и поддержку нацизма на современной Украине, ADL пришлось слегка переписать историю – то есть поотрицать холокост.

Статья Срулевича написана в форме вопросов и ответов с Давидом Фишманом -профессором еврейской истории в Еврейской семинарии. Фишман также руководит ученой комиссией в Мемориальном музее холокоста в США.

«Мы видим факельные шествия в центре (Киева) с черно-красными флагами УПА…и портретами Бандеры, который был союзником нацистов во время Второй мировой» – спрашивает Срулевич. «Разве это не доказательство нацизма на Украине?»

«Для украинских националистов УПА и Бандера -символы украинской борьбы за украинскую независимость. Союз УПА с нацисткой Германией против СССР был по тактическим – не идеологическим – причинам», – отвечает Фишман.

«Для евреев, однако, не только союз с нацистами непростителен в любых обстоятельствах, но и историки доказали документально, что украинские националисты вместе с немцами убили многие тысячи евреев на Украине», добавляет Фишман.

Оправдание Фишмана, что Бандера и другие пособники нацистов – «символы борьбы за украинскую независимость» – точь-в-точь оправдания сторонников «белого превосходства» в США, что они поднимают боевой флаг Конфедерации только чтобы почтить свое «наследие», и не в честь режима, который начал войну, чтобы защитить «право» порабощать африканцев.

«На Украине есть неонацисты, точно так же, как они есть в США, да и в России, если на то пошло», утверждает Фишман. «Но это крайне маргинальная группа без политического влияния, и они не нападают на евреев и еврейские организации на Украине».

Другими словами, ADL хочет нас уверить, что «не на что тут смотреть».

Но израильское лобби было озабочено подъемом украинских крайне правых задолго до российского вторжения.

«Те, кто совершили холокост – последние люди на земле, засуживающие прославления, независимо от их националистических заслуг», – верно заметил Эфраим Зурофф, региональный директор центра Симона Визенталя – другого израильского лобби – в 2015 году.

«Это явление, сейчас так обычное в пост-коммунистической Восточной Европе, и особенно на Украине и в Прибалтике, ясно показывает, что эти страны не вполне осознают обязанности истинной демократии», добавил Зурофф.

Это осуждение последовало после факельного шествия накануне Нового года в Киеве в честь Бандеры.

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Но сейчас, как и ADL, для политических целей, центр Симона Визенталя отрицает поддержку нацизма на Украине.

И, как и ADL, они ссылаются на то, что Зеленский – еврей, как на доказательство, что неонацизма нет.

Однако, все это не более убедительно, что заявление, что раз Обаму выбрали президентом, то расизма в США больше нет.

В самом деле, согласно ADL, распространение «пропаганды превосходства белых» в США резко выросло в 2020 году – четыре года спустя после того, как кончилось правление первого чернокожего президента.

Искажение истории

Таким образом, оправдание, преуменьшение и подход «с одной стороны, с другой стороны» нацизма и холокоста само по себе поразительно.

Но утверждение ADL, что союз бандеровцев с Гитлером был просто «тактическим» – как будто это бы это умаляет их преступления – также лживо.

«Хотя Бандера и его последователи позднее попытаются изобразить союз с Третьим рейхом как не более, чем «тактический», попытку натравить одно тоталитарное государство на другое, на самом деле союз был глубоким и идеологическими», – пишет журналист и исследователь Даниэль Лазар в 2015 (журнал Jacobin) году в обзоре книги историка Гжегожа Россолинского-Лиебе «Степан Бандера: Жизнь и посмертие украинского националиста».

«Бандера видел Украину классическими однопартийным государством, а себя в роли фюрера (провидныка) и ожидал, что новая Украина возникнет под покровительством нацистов».

Однако, нацисты арестовали Бандеру, потому что тот стремился к независимости Украины – на что Гитлер не был согласен. Но союз ОУН и гитлеровцев продолжался.

«Вместо того, чтобы распустить ОУН, нацисты тем временем переделали ее в полицию под своим началом», – пишет Лазар.

«ОУН играла ведущую роль в еврейских погромах в Львове и десятках других украинских городов по пятам гитлеровского вторжения, а теперь они служили нацистам сторожа гетто и помогая в депортациях, налетах и расстрелах евреев.»

В 1943 бандеровцы из ОУН создали свое ополчение – УПА.

УПА начала этническую чистку и истребление поляков на территориях, которые бандеровцы считали украинскими.

Цитируя историков, Лазар пишет: «УПА убила около 100 000 поляков с 1943 по 1945 годы, и православные священники благословляли топоры, вилы, косы, серпы, ножи и дубинки, которые крестьяне,

мобилизованные в УПА, использовали, чтобы приканчивать поляков.» В то же время еврейские погромы УПА были «так жестоки, что евреи искали защиты у немцев», пишет Лазар.

«Бандеровские банды и местные националисты громили каждую ночь, истребляя евреев» – цитирует Россолинский-Лиебе свидетеля, дававшего показания в 1948. «Евреи прятались в лагерях немецких солдат от бандеровцев. Немецких солдат привезли для защиты этих лагерей, а значит, и евреев».

Воскрешение Бандеры

Эта ужасная история имеет прямое отношение к сегодняшним событиям.

После Второй мировой войны и с началом Холодной войны, США и их союзники приняли к себе бандеровцев, многие из которых сбежали на Запад, особенно в Канаду.

С 1991 года, когда СССР рухнул и Украина стала независимой, и еще больше – в последние годы, культ Бандеры вернулся с лихвой.

И отнюдь не маргинально, а с полной поддержкой украинского государства.

NBC News назвали «зловещим» то, что на Украине «в последние годы поставили кучу статуй украинским националистам, чье наследие запятнано их несомненной ролью приспешников нацистов».

Такие памятники можно найти по всей Западной Украине от Львова до Тернополя до Ивано-Франковска и во многих малых городах.

В 2016 году городской совет Киева подавляющим большинством переименовал Московский проспект Киева в честь Бандеры.

Эдуард Долинский, глава «Украинского еврейского комитета», годами собирал документальные доказательства постоянного чествования Бандеры статуями, лозунгами и церемониями:

Посол Украины в Германии Андрей Мельник даже хвастал в 2015 году, что он «возложил цветы на могилу нашего героя Степана Бандеры» во время визита в Мюнхен.

Возможность кошмарной реакции

США и ЕС вооружают и поддерживают правительство в Киеве, поэтому все это необходимо скрывать, вместе с более чем достаточными доказательствами поддержки нацизма и фашизма в современной Украине.

Признать эту реальность не значит, что 40 миллионов украинцев все нацисты или что страна заслуживает нападения.

Тем не менее для населения стран НАТО крайне важно знать, с кем сотрудничают их правительства, и что оно вооружает и обучает крайне правых и нацистов, которые отнюдь не «маргиналы».

Не говоря об отвращении, которое должен вызвать союз с нацистами – любыми нацистами, это политика способна вызвать кошмарную реакцию, даже если эскалация конфликта на Украине не приведет к ядерной войне.

В 2019 году – до того, как стало политически необходимо обелять это – сама ADL предупреждала, что «экстремистская группа «батальон Азов» связана с неонацистами и сторонниками белого превосходства», и издала отчет о том, как украинские боевики пытались «наладить связи с единомышленниками-экстремистами в США». Сейчас батальон Азов, полностью включенный в украинскую Национальную гвардию, как сообщают, получает оружие, поставляемое западными странам.

Крайне правые экстремисты из США и Европы валят на Украину, чтобы присоединиться к своим неонацистским боевым побратимам.

Когда эти «расовые воины» с боевым опытом вернутся домой, расплачиваться придется мусульманам, евреями и всем остальным, кого они сочтут не настоящими «европейцами» или «американцами».

Может показаться неожиданным, что израильской лобби, которое, якобы, борется с предрассудками против евреев и всех прочих, будет помогать обелять нацистов. Но союзу сионистов, антисемитов и нацистов уже исполнился век.

ADL также может брать пример с Нетаньяху, который бесстыдно перевирает историю. В 2015 году, когда он был премьер-министром Израиля, Нетаньяху попытался оправдать Гитлера и обвинить в холокосте палестинцев.

Нисколько не удивительно, что ADL, которая шпионила в 1980-х в США за врагами режима апартеида в ЮАР, будет действовать сообща с неонацистами и сторонниками белого превосходства.

Тем не менее нельзя не поражаться степени цинизма, которая требуется даже от израильского лобби, чтобы клеймить любую поддержку прав палестинцев «антисемитизмом», и в то же время помогать реабилитировать гитлеровских подельников по холокосту.

(с) Али Абунима

https://electronicintifada.net/content/israel-lobby-group-adl-rehabilitates-hitlers-accomplices-ukraine/35021 – цинк

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