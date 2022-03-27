Украина введет санкции против Баскова, Тимати и Джигана

Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкции против 47 российских артистов, которые поддержали военную спецоперацию на Украине.

В список лиц, которые поддерживают войну в Украине, попали музыканты – Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати), сообщается на сайте украинского ведомста.

Также санкции распространяются на актеров и режиссеров Дмитрия Харатьяна, Яны Поплавской, Дмитрия Певцова, Никиты Михалкова, Владимира Машкова, Марата Башарова.

Кроме того, ограничения вводятся против политиков, «пропагандистов» и двух юридических лиц.

«Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения. Как говорят у нас в Украине: «Русская военная песня, плыви вслед за российским кораблем», – сообщил глава министерства Александр Ткаченко.

Ранее украинский суд заочно арестовал народного артиста РФ Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.

До этого украинский суд заочно арестовал Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на целостность Украины и «санкционировал» его доставку в страну.

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