 

Рогозин: Роскосмос готов начать производство деталей для авиадвигателей

27.03.2022, 14:53, Новости дня
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Роскосмос готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО «Энергомаш» организовать производство деталей для авиадвигателей, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я уже предложил в контактах с моими коллегами из других корпораций, которые отвечают за это направление (авиацию). Мы готовы на базе НПО «Энергомаш» начать производство компонентов для авиационных двигателей», – сказал Рогозин на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели, информирует РИА «Новости».

Он добавил, что холдинг «Российские космические системы» (РКС) может начать производство авионики.

Ранее правительство РФ направило 44,6 млрд рублей на развитие авиационного двигателя ПД-35. 

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