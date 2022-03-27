 

Рогозин не исключил участие Китая в миссии к Марсу

27.03.2022, 14:53, Новости дня
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Россия после отказа европейцев участвовать в программе ExoMars-2022 может работать с партнерами из Китая или стран Персидского залива, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сами, либо с другим партнером, который тоже обсуждается … я не исключаю того, что вместо европейцев у нас появится иной партнер, это может быть страна Персидского залива или Китай», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Он пояснил, что все необходимые технологии для самостоятельной организации миссии на Марс у РФ есть: вопрос лишь в том, удастся ли этот проект понять в финансовом плане без участия инвесторов.

Он также добавил, что европейцы могут и не вернуть российский десантный модуль «Казачок» миссии ExoMars-2022. Сейчас технические специалисты обсуждают этот вопрос.

Ранее разработчик робота «Федор» предложил вместо «ЭкзоМарса» сделать робота-кентавра.

Напомним, в ЕКА сообщили, что Совет управляющих Европейского космического агентства считает невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». ЕКА заявило, что считает маловероятным запуск миссии «ЭкзоМарс» из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

В свою очередь Рогозин сообщил, что РФ самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс после отказа Европейского космического агентства (ЕКА) от участия в проекте «ЭкзоМарс».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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