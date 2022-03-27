Цветочный нейл-арт: идеи для популярного весеннего маникюра

Вне зависимости от того, как вы делаете маникюр, – у мастера или самостоятельно, – всегда хочется быть в тренде и не пропускать актуальных тенденций в маникюре. Ногти хочется оформлять ярче, приближая тем самым наступление теплых дней. Весна – время цветов, и это один из самых востребованных мотивов для маникюра в этом сезоне.

Минималистичный дизайн в японском стиле

Если вы любите лаконичное оформление ногтей, но при этом душа требует ярких красок, попробуйте применить на своих ноготках подобный вариант дизайна. Прозрачная база и насыщенные синие и голубые тона не перегружают маникюр цветом, но выглядит такой дизайн очень интересно.

Фантазийный пастельный дизайн

Нежные пастельные оттенки также являются трендом сезона. Вы можете акцентировать внимание всего на паре ногтей, выделив их нежным пастельным дизайном с цветочным мотивом.

Пастельный желтый и цветочный принт

Нежный желтый цвет – безусловный фаворит сезона. Такой вариант покрытия в сочетании с цветами сделает ваши руки центром всеобщего внимания. Не бойтесь перегрузить дизайн обилием деталей. Если вы решите оформление в бело-зеленой гамме, это лишь оттенит красоту фонового покрытия.

Глубокий зеленый и нюд

Сочетание глубоко-зеленого тона с нюдовым покрытием и мягким цветочным принтом позволит создать очень спокойный маникюр. Такой вариант дизайна будет смотреться уместно и со строгим офисным костюмом, и с праздничным нарядом.

Природное вдохновение

Цвета и идеи для оформления весеннего маникюра можно смело заимствовать у самой природы. Нежные пастельные оттенки цветов подложки и яркие лепестки цветов, используемых в дизайне, создадут необычное сочетание, что поможет создать позитивное весеннее настроение.

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Стемпинг для любителей четких контуров

С помощью стемпинг-пластин можно даже самый нейтральный маникюр оформить яркими узорами. Используйте пластины с цветным принтом и яркие цвета лака для стемпинга, и вы в несколько движений украсите ноготки четкими яркими цветами.

Цветочная вариация френча

Для любительниц французского маникюра подойдет игривый весенний дизайн, где классическую белую улыбку заменит цветочный принт. Вы можете оформить зону улыбки с помощью наклеек с цветочным принтом или в технике стемпинга. Такой вариант дизайна смотрится очень интересно и свежо, ногти не выглядят перегруженными, ведь акцент смещается на самый кончик ногтя.

Интересный дизайн с помощью домашнего плоттера cricut

У многих любителей рукоделия дома есть плоттеры cricut, с помощью которых можно вырезать небольшие изображения, продавливать контуры на рисунке и даже делать тиснение.

С помощью плоттера можно создать уникальный декор из голографического винила. Вы находите шаблон цветка, который подойдет по размеру под ногти. Вырежьте из винила с помощью плоттера небольшой голографический цветок и наклейте его на ноготь. Украсить дизайн можно с помощью страз или бульонок.

Разные варианты оформления ноготков

Прелесть такого дизайн а в том, что он не выглядит избыточным. Вы можете смело использовать яркие цвета фонового лака, смягчая их пастельным цветочным дизайном. Но и обратный вариант дизайна также востребован: окрашивайте ногтевую пластину в нежные пастельные тона, дизайн же делайте ярким и броским. Все варианты оформления уместны и востребованы. Вы можете использовать яркие наклейки, дополнять маникюр стразами, бульонками или голографической фольгой – все эти эксперименты будут смотреться свежо и смело после сдержанных глубоких тонов зимнего маникюра.

Цветочный принт смотрится уместно как на длинных, так и на коротких ноготках. Форму ногтей также можно выбирать исходя из личных предпочтений, дизайн всегда можно адаптировать.