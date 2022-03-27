“Мне очень жаль, Блейки!”: Гвен Стефани объяснила отсутствие обручального кольца на ее руке

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Гвен Стефани стала гостьей шоу Джимми Киммела. Но разговор о последних новостях из творческой жизни певицы быстро перешел на личные темы. Ведущий заметил, что среди многочисленных колец на руках певицы не хватает главного. Того самого, которое Блейк Шетон надел Гвен на безымянный палец во время свадебной церемонии, которая прошла на ранчо певца в Оклахоме 3 июня прошлого года. Но Гвен поспешила успокоить – ни о каких сложностях в семье речь не идет. Оказалось, она просто забыла надеть кольцо после того, как его почистила.

Все как в первый раз! Я подумал: “Хорошо, я положу его в средство для чистки ювелирных изделий, чтобы Джимми увидел, какое блестящее и удивительное у меня кольцо”. А потом – привет, пустой палец, – пояснила она.

52-летняя певица заверила, что любит своего мужа так же, как и 7 лет назад.

Мне так неловко! Мне очень жаль, Блейки. Я люблю своего мужа, и мне нравится быть за ним замужем, – сказала она.

Напомним, что Гвен Стефани и Блейк Шетон познакомились на шоу The Voice, в котором оба были наставниками. В начале ноября 2015 года слухи о романе музыкантов подтвердились, когда они стали выходить вместе в свет. Роман Блейка и Гвен развивался стремительными темпами: уже в декабре того же года они представили друг друга своим родителям, а певица познакомила нового бойфренда с детьми сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. Помолвка пары состоялась только два года спустя – в октябре 2020 года, которую Гвен негласно подтвердила, появившись позже на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце.