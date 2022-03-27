Мнение: Испания и Россия — герои лживых чёрных легенд о варварстве

Испания и Россия — герои лживых чёрных легенд о варварстве

Россию и Испанию не раз называли историческими аномалиями. Белые вороны в своей части света (Россия так вообще, одной ногой в Азии, а другой — в Европе), враги цивилизации, страны, склонные к варварству и презирающие современность… "Поскреби испанца — найдёшь сарацина, поскреби русского — найдёшь татарина", — как-то сказала американская писательница Гертруда Стайн (Gertrude Stein, 1874-1946). Обе страны влачат груз чёрных легенд о своей истории и форме существования. С началом спецоперации на Украине легенды о России дошли до крайности. Пробудилась накопившаяся русофобия и вернулись избитые стереотипы о стране Достоевского, Льва Толстого, Василия Кандинского и Игоря Стравинского, которые нельзя оправдать действиями Путина.

"Россия — это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость", — говорил Уинстон Черчилль. В этой фразе выражено восхищение и в тоже время недоумение, которое Россия исторически вызывала у Западной Европы. Недоверие к России появилось не в холодную войну, не во Вторую мировою войну, не во время революции в России и, как многие думают, даже не в Крымскую войну. Предрассудки о русских, особенно те, которые поддерживают немцы, британцы и французы, восходят к началу XVIII века, когда испанская чёрная легенда тоже пережила своё возрождение.

Чёрные легенды о России и Испании заняли умы интеллектуалов в эпоху Просвещения, когда французы увидели, что их империалистический план провалился в Америке. Испания тогда устояла, а Россия расширялась удивительными темпами. Усилиями Петра I и Екатерины II Российская империя вступила в эпоху Просвещения. Для России это был не только период военной экспансии, но и золотой век культуры.

Отчасти из зависти, отчасти из высокомерия, французские интеллектуалы, решающие, кто в этом мире идёт в ногу со временем, а кто нет, отказывались признавать внутренние заслуги России в достижении своих целей и в гротескной манере изображали российских монархов как азиатских деспотов. По мнению интеллектуалов, российские монархи заслуживали похвалу только если придерживались ценностей Просвещения, которые, как считалось, должны были вылечить Россию от отсталости. Любопытно, что Екатерина II была родом из Пруссии, а Пётр I восхищался западной культурой.

Филолог и исследователь Мария Эльвира Рока Бареа (María ElviraRoca Barea) напоминает в своей работе "Имперофобия и чёрная легенда: Рим, Россия, США и Испания", что представители французского Просвещения стали одержимы Россией, но "их интересовала не сама Россия, не её язык, не литература, не культура, не народ и не особая жизненная сила", а только власть и культура, которые были реализованы в России по европейским канонам, продиктованным французами.

Дидро, Вольтер, Руссо и другие просветители годами спорили о том, можно ли приобщить Россию к цивилизации. По их мнению, несмотря на успехи в культуре и политике, это всё ещё был варварский полуазиатский регион. Практически на ту же тему спорили просветители, возродившие в этот же период чёрную легенду о родине Дона Кихота. Особенно обидной была статья об Испании во французской "Энциклопедии наук, искусств и ремёсел". Испанские интеллектуалы были потрясены прозвучавшими в ней заявлениями. Под влиянием чёрной легенды автор статьи, Массон де Морвилье (Massonde Morvilliers), совершил суд над историей страны: "Возможно, это самая невежественная страна в Европе. Искусство, наука и торговля погасли на этой земле!".

Но у России проблема была ещё хуже, чем у Испании. Её просто не включили в европейскую культуру. Историк Нуньес Сейксас (Núñez Seixas) написал в своей статье "От виртуального к настоящему русскому: иностранец глазами франкистского национализма": "Восточная часть континента служила для контраста с той цивилизацией, к которой стремились просветители и которую они считали свойственной Западной Европе, но в тоже время появился ряд стереотипов об отсталости и этнических характеристиках народов Российской империи".

Рока Бареа отмечает в своей книге, что даже само слово "цивилизация" стало популярным в 70-е годы XVIII века в контексте споров просветителей о том, можно ли считать Россию её частью или нет. Дидро считал, что расцвет науки и искусства был невозможен в России в краткосрочной перспективе… Исходя из своего опыта в стране, он считал, что Россия не могла стать цивилизованной.

Антироссийская пропаганда усилилась во времена наполеоновских войн. Россия стала излюбленным врагом Франции и этот образ укоренился на несколько веков. Россию изображали как государство, жаждущее завоевать Европу, а её жителей представляли пьяницами, невеждами, варварами и свирепыми агрессивными захватчиками. Во французском стали использовать прилагательное "russe" в значении "пройдоха" или "хитрец".

В середине XIXвека Великобритания, главный автор легенды об Испании, сменила Францию в политической и пропагандистской войне против России. Для удовлетворения собственных амбиций в отношении Османской империи и Ближнего Востока, британцы использовали прессу, чтобы оповестить о российских варварах, угрожающих Европе. Ситуация в Афганистане, среди прочих, показала, что Россия хоть и не была святой, но самой агрессивной в этом и других театрах военных действий была именно Англия.

Как немецкий идеализм, так и крайний национализм Гитлера переняли эти стереотипы в начале XX века и отвергли вклад России в европейскую цивилизацию. Хулиан Худериас (Julián Juderías) — человек, который ввёл в оборот понятие "чёрная легенда" в отношении Испании — был одним из первых, кто осознал иррациональные предрассудки, связанные с Россией, несмотря на расстояние, отделявшее его от этих земель. В начале прошлого века Худериас, владевший русским, осудил в одной из своих первых работ, "Современная Россия", искажённое представление Европы об этой стране под влиянием пропаганды Германии, Франции и Великобритании. Через некоторое время он также проанализировал случай Испании. Вот так две цивилизации, оказавшие огромное влияние на европейскую культуру, обросли чёрными легендами, а их историю систематически опровергали.

(с) Сесар Сервера

https://inosmi.ru/20220326/istoriya-253549961.html – цинк

https://www.abc.es/historia/abci-espana-y-rusia-paises-comparten-mentiras-leyenda-negra-pinta-como-barbaros-202203150128_noticia.html – оригинал на испанском

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