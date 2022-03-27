 

Бывший депутат Рады исключил возвращение Херсона под контроль Киева

27.03.2022, 13:33, Новости дня
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Херсонская области Украины больше не вернется под контроль Киева, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он напомнил, в украинских и иностранных СМИ появилась информация о наступлении ВСУ на Херсон и якобы скорого возвращения города под контроль Киева, передает РИА «Новости». 

«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ, их пособникам и сплетням», – призвал политик.

Он добавил, что Киев несет очень большие потери, а солдаты сдаются в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

«Зеленский в большей части регионов и его командование тоже не влияют на ситуацию. Издает бредовые указы, с помощью которых терроризирует мирных граждан», – добавил он.

Журавко выразил уверенность, что мирная жизнь в Херсоне расцветет, а регион будет развиваться. Он резюмировал, что националисты и пособники Киева будут арестованы и отданы под суд.

«В ближайшее время будет освобожден Николаев и Одесса. Вы это увидите сами. И там тоже начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев», – заключил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдовы и Украины.

Напомним, в начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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