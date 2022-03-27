Мнение: Европа взяла в заложники шедевры русской культуры

Сейчас за границами нашей страны одномоментно находится столько шедевров отечественного и мирового искусства, что они могли бы составить очень мощный, мирового уровня, музей, в котором была бы 5-я по количеству в мире коллекция императорских яиц Фаберже, бесценное «скифское золото» с массой уникумов стоимостью в несколько сот миллионов долларов, умопомрачительная картинная галерея с россыпью первейших имен мировой истории искусств: Тициан и Пикассо, Малевич и Кандинский, Моне и Ренуар, Родченко и Гоген, Матисс и Розанова, Шагал и Боннар, Филонов и Сезанн, Врубель и Ван Гог и множество других.

Сейчас за границами нашей страны одномоментно находится столько шедевров отечественного и мирового искусства, что они могли бы составить очень мощный, мирового уровня, музей, в котором была бы 5-я по количеству в мире коллекция императорских яиц Фаберже, бесценное «скифское золото» с массой уникумов стоимостью в несколько сот миллионов долларов, умопомрачительная картинная галерея с россыпью первейших имен мировой истории искусств: Тициан и Пикассо, Малевич и Кандинский, Моне и Ренуар, Родченко и Гоген, Матисс и Розанова, Шагал и Боннар, Филонов и Сезанн, Врубель и Ван Гог и множество других.

Стоимость сокровищ в данном музее исчислялась бы миллиардами и миллиардами долларов. «Девочка на шаре» Пикассо, центральное произведение самого ценимого «розового периода», стоит не одну сотню миллионов долларов. Супрематический Малевич, самый ценимый во всем его творении, стоит многие десятки миллионов долларов за картину. Ранний Шагал, до 1925 года, до эмиграции, тоже относится к числу невероятно дорогих. И так можно долго говорить об этом как бы музее. Который в эти непростые дни оказался вне России.

В филиале Русского музея в испанской Малаге сейчас «зависли» 4 выставки. Каждая полна перлами русского искусства. В итальянском Милане две выставки, на которых представлены 25 произведений старого европейского искусства. В других городах Италии «гастролируют» шедевры Пикассо и Кандинского. В Южной Корее сейчас находится исключительной художественной ценности коллекция русского авангарда (85 полотен) из региональных музеев России.

В лондонском Музее Виктории и Альберта экспонируется не менее исключительная коллекция Фаберже из Музеев Кремля, Эрмитажа, Минералогического музея им. Ферсмана и музея-заповедника «Павловск». Ну, и всеобщее внимание приковано к Морозовской коллекции в Париже, которая, по некоторым оценкам, взята в заложники. Это исключительное собрание! Это самый настоящий канон импрессионизма и пост-импрессионизма. Вещам оттуда буквально цены нет.

Как, вообще, такое возможно? Если случится худшее – коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной РФ после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны. И вообще возникает масса вопросов.

Все ли выездные выставки были необходимыми? Очевидно, что на зарубежных гастролях своих шедевров музеи зарабатывают столь чаемую внебюджетку, но вольное обращение с общенародным достоянием – это не музейный междусобойчик. И нельзя позволять музеям по-снобистски и высокомерно исключать эти вопросы из сферы общественного обсуждения. Большая часть выездных выставок, перечисленных выше, отдает обычной коньюнктурщиной. Идет эксплуатация заезженных тем – русский авангард, Фаберже и т.п.

Совершенно оправданным был бы вывоз картин с новыми, сенсационными аттрибуциями. Не менее важно показывать и продвигать в мире малоизвестные и недооцененные пласты истории отечественного и мирового искусства. Но это сложная и небыстрая музейная работа. Гораздо легче «подторговывать» Малевичем или яйцами Фаберже. Ответственная же, государственническая, выставочная политика требует от наших музеев очень серьезной работы. А с этим пока плохо.

А что со страховыми стоимостями гастролирующих картин? Если случится непоправимое, во сколько будут оценены наши потери? Сколько первостатейных шедевров музей может одновременно вывозить? До того момента, как вернулась выставка русского авангарда из Амстердама, эрмитажный Главный штаб был буквально осиротевшим. Только вдумайтесь – сразу отсутствовали основные шедевры эрмитажной коллекции Фаберже (копия императорских регалий и яйцо-часы Ротшильда), центральный экспонат зала русского авангарда («Черный квадрат» Малевича), множество шедевров импрессионизма и пост-импрессионизма из Морозовской коллекции. И все это одномоментно! Так можно?

Почему наши музеи вывозят свои шедевры за границу не в режиме паритетного межмузейного обмена? Это же азбука. Множество раз проносило, а сейчас не пронесло. Пора уже понять, что Запад – это зона риска. На Западе по правилам играют только некие безвоздушные существа, живущие в либеральных фантазиях наших музейщиков. На Западе играют без правил. Им не занимать решимости. Во имя целесообразности они сделают что угодно, нарушат любые правила. И им будет плевать на сентиментальные иллюзии наших наивных (надеюсь, только наивных) музейщиков

Необходима межмузейная координация на страновом уровне одномоментного выезда за границу наших музейных сокровищ. И это вопрос национальной безопасности. Без малейших преувеличений. Необходимо сокращение конъюнктурных выездов наших сокровищ. Такие массивы памятников, как Морозовская коллекция, созвездие шедевров русского авангарда в региональных музеях (и в региональных столицах, и в малых городах) потенциально могут привлекать в страну туристические потоки. Стоит ли нам осуществлять за копейки эдакий услужливый музейный сервис для западной публики? Может, пора поработать над тем, чтобы эта публика приезжала к нам, и тратила больше?

В эти дни бросилась в глаза какое-то подчиненное положение наших музейщиков по отношению к западным. Наши музеи просят! Как же нам сегодня не хватает в музейной отрасли таких мощных фигур, как Ирина Антонова. Напористых, знающих себе цену. До чего же мы несуверенны в отношениях со своими западными визави!

Очевидно, нам просто необходима государственная и прежде всего государственническая политика в музейной отрасли. Нам нужны активные, наступательные, дерзкие, патриотичные, не питающие ни малейших иллюзий в отношении Запада, музейные руководители. Не услужливые туземцы-работники музейного сервиса для западных господ, а настоящие бойцы, люди, которые готовы играть по-крупному.

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