В Госдуме напомнили о повышении пенсий с апреля

С 1 апреля в РФ на 8,6% проиндексируют социальные пенсии, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Индексация затронет 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

«Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров», – напомнил политик в Telegram.

Он обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты.

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