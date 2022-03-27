 

В Госдуме напомнили о повышении пенсий с апреля

27.03.2022, 13:32, Новости дня
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С 1 апреля в РФ на 8,6% проиндексируют социальные пенсии, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Индексация затронет 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

«Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров», – напомнил политик в Telegram.

Он обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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