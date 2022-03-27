Шон Пенн призвал предоставить Зеленскому слово на премии «Оскар»

Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение премии «Оскар» в этом году, если американская киноакадемия не даст выступить на мероприятии президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По мнению актера, Зеленскому сейчас просто обязаны дать слово, потому что Украина «страдает под пулями и бомбами» ради общего блага, сообщил он CNN, передает Telegram-канал ВЗГЛЯД.

Он считает, что отказ академиков предоставить в том или ином формате слово украинскому лидеру, к тому же бывшему актеру, станет самым непристойным моментом во всей истории Голливуда.

При этом Пенн полагает, что предварительно было принято решение обойтись без речи Зеленского. Такую же информацию со ссылкой на свои источники опубликовало издание The New York Post.

Актер надеется, что это мнение организаторов изменится. В противном случае он попросил участников церемонии продемонстрировать протест по поводу происходящего на Украине.

Ранее New York Post со ссылкой на источники сообщила о намерениях Зеленского выступить с речью на церемонии награждения Оскар. Пока неизвестно, будет ли это живая трансляция, либо заранее записанное видеообращение.

Напомним, на Украине Шон Пенн участвовал в съемках документального фильма, он встретился с Владимиром Зеленским. Пенн покинул Украину, перейдя пешком через польскую границу.

Ранее он пожаловался на то, что Украина не получила польские истребители, которые ей «необходимы».

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