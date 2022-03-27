Мнение: Техническое. 27.03.2022

Техническое. 27.03.2022

Для понимания.

1. Все это накапливается как снежный ком ежедневно. Физически разбирать все это и тем более отвечать, физической возможности просто нет. Можно либо работать, либо разбирать переписку. Поэтому не обижайтесь, что лишь бегло просматриваю самые последние письма и почти не отвечаю. Физически времени просто нет. Я один, вас много. Ведение ежедневной трансляции в режиме 2014-го года пожирает большую часть времени и сил.

Как боевые действия закончатся, так режим публикаций в ЖЖ, а также разбор завалов в комментариях, вернется к обычному состоянию.

2. Для тех, кто хочет прислать на публикацию действительно важный материал, скидывайте сюда [email protected], модератор там отбирает толковое и скидывает мне в Телегу.

Если вы живете на временно оккупированных нацистским режимом территориях и у вас есть информация о передвижении ВСУ, позициях ЗРК, РСЗО, артиллерии, расположении складов, минировании мостов и т.д. и т.п., то можете туда же закидывать. Поощрить модератора за чистку комментариев в ТГ и ЖЖ, а также ночные вахты в ТГ можно тут https://colonelcassad.livejournal.com/3738139.html

3. Относительно жалоб, почему я не добавлю в друзья в ВК. Там уже все давно забито до отказа и больше 10 000 нельзя. Там больше 4,5 тыс. заявок, которые я физически не могу принять.

Так что пока можно лишь просто подписаться – https://vk.com/id111228080

Пока что там просто кросс-пост постов с ЖЖ + как появится больше времени, на ВК-хостинг начну заливать видео с начала операции. Все интересные видео за сутки скачиваю и складываю в папки в хронологической последовательности, чтобы не пропало, как в 2014-м году.

4. Относительно коммерческой рекламы. До конца операции ни в Телеграме, ни Живом Журнале ее не будет. Планов зарабатывать на войне не стоит. Поэтому рекламодателей прошу обождать и не засылать коммерческих предложений.

5. По гуманитарке. Сборы и отчеты выходят в ТГ. Постоянных сборов нет, только целевые – на что-то. Отчеты выходят там же. Все текущие сборы на военных ДНР – до понедельника-вторник будут завершены доставки на батальон "Сомали", 3-й полк, 6-й БТРО и комендантский полк + еще на дивизион "Корсы" и разведчиков. Приоритет – помощь подразделениям на фронте, но в свете адовой ситуации в Мариуполе, кое-что доставим и беженцам. К деньгам никакого отношения не имею, помогаю с организацией и информационной поддержкой тем, кто занимался доставкой в 2014-м и занимается этим сейчас, показывая практическую работу и предоставляя отчеты о доставке купленных грузов.

В общем, как разгребусь, сделаю обновленный сводный пост по основным соц.сетям (в свете того, что некоторые уже отвалились)

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