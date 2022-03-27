 

Ваня вернулся! – Личное мнение

27.03.2022, 12:15, Разное
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Отец Ивана Урганта Андрей Львович рассказал, что его сын вернулся в Россию.

«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», — резко высказался Ургант-старший.


Фото: Соцсети

В телевизоре, как считает Андрей Львович, Вани нет, потому что не до шуток сейчас — шутить не о чем.

Лично я не ставлю под сомнения слова Урганта — раз говорит, что Иван в Москве, значит так и есть, прилетел из отпуска.

В отпуске остались ещё многие наши артисты. Им внезапно всем захотелось в отпуск с приходом весны. Кто — куда, кто в Дубай, кто в Израиль.

Отдохнули. Загорели. Вкусно поели. Пришли в себя. Денежка кончилась — да там и переводами зарубеж, как говорят, всё непросто.

Вслед за Ванечкой вернутся и остальные. Чтобы снова заработать и, если что, свалить в отпуск.

Ждёте любимых артистов?

Источник: Лена Миро



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