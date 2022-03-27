 

Доктор Мясников: “масочники” несут угрозу для всего общества

27.03.2022, 12:11, Разное
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Доктор Мясников призвал жителей Москвы и других крупных городов, где масочный режим уже отменили, активнее избавляться от масок, поскольку их применение оправдано только в больницах и только при наличии указаний врачей. Маски в общественных пространствах не только не сдерживают вирусы, но и способствуют их распространению.

“Я обращаюсь к так называемым масочникам, любителям скрывать своё лицо куском ткани – если вы ещё не поняли, вы представляете угрозу не только для своего здоровья, но и для других людей. Учёные давно установили, что в медицинских масках быстро скапливаются различные вредоносные бактерии и вирусы, которые затем оттуда активно распространяются в пространстве. Маски убивают!” – написал он.

По словам Мясникова, он призывает если и не верить ему на слово, то “включить мозги и воспользоваться элементарной логикой”.

“Видеть в масках спасение, когда они несут лишь вред, может только очень недалёкий и упёртый человек. Или открытый враг. Масочники, вы кто? Выбирайте”, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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