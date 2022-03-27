 

Киев призвал Красный Крест не открывать офис в Ростове

27.03.2022, 12:10, Новости дня
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Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Украины Михаил Радуцкий в открытом обращение к Международному комитету Красного Креста (МККК) призвал отказаться от идеи открыть офис в Ростове-на-Дону.

«По информации, имеющейся у украинской стороны, Международный комитет Красного Креста намерен открыть офис в городе Ростов-на-Дону… эти действия Международного комитета Красного Креста неприемлемы», – говорится в обращении на странице Верховной рады в Twitter.

Радуцкий обратился в МККК с просьбой изменить свои планы, так как они «узаконят» гуманитарные коридоры, организованные Россией.

Ранее президент МККК Петер Маурер сообщил, что его организация направила запрос об открытии офиса в Ростове-на-Дону. По его словам, это будет способствовать улучшению работы на востоке Украины.

Накануне в МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что РФ доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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