Вучич назвал причины отказа Сербии от антироссийских санкций

Требования Запада к Сербии поддержать санкции против РФ несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

«Сербия располагает опытом, которого у многих нет с 1999 года. И спрашиваю лжецов из Guardian и европейских «зеленых», пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была ли это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. Мы одинаково третируем нападение на Сербию и…события на Украине в формально-правовом смысле, потому что Сербия придерживается принципов международного права. А вы?» – сообщил сербский лидер в эфире TV Prva, передает РИА «Новости».

Вучич подчеркнул, что Сербия ведет себя согласно своим интересам. «Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как «малых русских», врут, потому что мы – только сербы, называют нас «троянскими конями», но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном», – отметил Вучич.

«Вы (Запад) не ввели против РФ санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать», – высказался сербский лидер.

Ранее в Сербии заявили, что поставки товаров из Сербии в Россию потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из РФ «стреляют себе в ногу».

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