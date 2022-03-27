В Совфеде оценили возможность вступления ЛНР и ДНР в состав России

ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в России, если оно не противоречит их конституциям, РФ признала их суверенитет, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями», – приводит РИА «Новости» ответ Клишаса на вопрос, как может РФ отреагировать на возможный референдум.

Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России. Россияначала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут рядполитических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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